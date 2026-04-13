مايكل كاريك يكشف عن مستجدات عقد كوبي ماينو، حيث يتوقع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد زيادة كبيرة في راتبه

ورغم أن التعاقد مع ماينو لا يزال يمثل أولوية، فإن كاريك يركز بشكل قوي على إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم مليء بالتقلبات. وقبل المباراة الحاسمة يوم الاثنين أمام ليدز - وهو نفس الفريق الذي أدى لقاءه في 4 يناير إلى إقالة أموريم - سُئل المدرب المؤقت عما إذا كان الفشل في حجز مكان ضمن المراكز الأربعة الأولى سيُعتبر أمراً مقبولاً.

وبالتفكير في أهداف النادي وتعيينه غير المتوقع أثناء إجازته في باربادوس، أكد المدرب البالغ من العمر 41 عاماً: "لن أقبل ذلك، لا. لكن الأمر لا يتعلق بقبوله بقدر ما يتعلق بمحاولة إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن. سنرى كيف ستسير الأمور.

"كنت أشاهد المباريات، لكن لم تكن هناك أي مؤشرات على ذلك في تلك المرحلة، لذا كنت أشجع الفريق من بعيد وأستمتع بوقتي مع العائلة. لهذا السبب لا يمكننا أبدًا أن نعتبر أي شيء أمرًا مفروغًا منه، ولهذا السبب يجب أن نعيش في الحاضر ونستمر في محاولة التحسن".