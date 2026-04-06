مايكل كاريك يرحب بعودة ليساندرو مارتينيز وباتريك دورغو إلى تشكيلة مانشستر يونايتد

يعد توقيت هذه العودة بالغ الأهمية، حيث يواجه مانشستر يونايتد العديد من المشاكل المتعلقة بتوافر اللاعبين. سيغيب هاري ماجواير عن تشكيلة كاريك في مباراة ليدز بعد أن تلقى لاعب المنتخب الإنجليزي بطاقة حمراء في مباراة بورنموث. علاوة على ذلك، لا يزال ماتيس دي ليخت غائبًا، حيث يعاني من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، بقي ديوغو دالوت وتوم هيتون في مانشستر للتعافي من المرض. وبالتالي، فإن عودة مارتينيز توفر تعزيزًا ضروريًا للفريق في استعداداته للمباريات السبع الأخيرة من الموسم المحلي لضمان إنهاء الموسم بقوة.