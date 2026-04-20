خاص | "فريقان فقط قادران على ضمه" .. مايكل أوين: السعودية لم تعد كما كانت لتتعاقد مع فينيسيوس جونيور

وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد، أو إذا اعتُبر فيني عاملاً مزعزعاً للاستقرار داخل الفريق، فقد يفتح ريال مدريد الباب أمام العروض.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك قد يحدث في فترة الانتقالات المقبلة، قال أوين، المهاجم السابق للبلانكوس لموقع GOAL: «لست متأكداً من ذلك. المشكلة هي أنه إذا كان لديك لاعب رائع ونادٍ رائع، فمن سيشتريه؟ إذا كان لديك لاعب جيد ونادٍ لا بأس به، فسيكون هناك العديد من المهتمين.

"لكن كم سيكلف فيني جونيور؟ نحن ندخل في نطاق مئات الملايين هذه الأيام. ومن يستطيع تحمل ذلك؟ ربما فريقان في الوقت الحالي. لم يستطع برشلونة تحمل ذلك ولن يذهب إلى هناك أبدًا. من يستطيع تحمل ذلك؟

"أحيانًا يكون اللاعب كبيرًا ومتميزًا لدرجة أنني لا أستطيع أن أتخيل انتقاله أبدًا. أعلم أن نيمار فعل ذلك، لكن ذلك كان عندما كان باريس سان جيرمان ينفق الأموال بسخاء. لا أرى ذلك يحدث حقًا. ومن الواضح أنه لاعب موهوب للغاية.

"أنا شخصياً لا أرى أنه سيغادر مدريد. إنه أحد أفضل اللاعبين. وريال مدريد لا يتخلى عادةً عن لاعبيه الشباب المتميزين، لذا أتوقع أن يبقى".