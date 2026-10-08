شهد أوليسي ارتفاعًا مذهلاً في شعبيته خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فقد قدّم الجناح الأيمن الموهوب سلسلة من العروض الرائعة والمهيمنة مع منتخب فرنسا. وفي الحقبة الجديدة بقيادة زين الدين زيدان، سجّل جناح بايرن ميونخ أربعة أهداف وصنع هدفين في أربع مباريات.

ومن المنتظر الآن أن يعود المهاجم إلى ألمانيا قبل استئناف منافسات الدوري الألماني نهاية هذا الأسبوع. وستمنحه هذه المباريات المحلية المقبلة الفرصة المثالية للحفاظ على مستواه المتألق داخل الملعب، مع ممارسة مزيد من الضغط على إدارة بايرن في أروقة النادي.