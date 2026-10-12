خاص | "لا أحد يقترب من أرقام محمد صلاح" .. مايكل أوين ينتقد صفقات الـ100 مليون وسط تراجع ليفربول!

وعند سؤاله عن الصعوبات التي تواجهها الصفقات الكبيرة في آنفيلد، قال مهاجم ليفربول السابق أوين، في حديثه إلى GOAL: "إنها مشكلة لليفربول من حيث الأموال التي أنفقها على مجموعة متنوعة من اللاعبين المختلفين".

وأضاف "من الواضح أن سوق الانتقالات الذي أنفق فيه تلك الأموال، حيث تم التعاقد مع إيساك وإيكيتيكي وفيرتز، لا يبدو حتى الآن أن تلك الأموال التي أُنفقت كانت في مكانها الصحيح. يقولون إن المد المرتفع يرفع جميع القوارب. دائماً ما يكون الأمر إما كل شيء أو لا شيء.

لا أعتقد بأي حال أنهم لاعبون سيئون، بل في الحقيقة أعتقد أنهم لاعبون استثنائيون، وعندما تم التعاقد معهم، كنتُ مليئًا بالأمل والترقب والحماس وما إلى ذلك. لكن من الواضح، مع تطور الأمور، أن الفريق لا يقدم مستويات جيدة.

ثم تنظر إلى هؤلاء اللاعبين الذين كلّفوا أموالاً طائلة، أو إلى هؤلاء اللاعبين الذين يُقال عنهم "انتظر لحظة"، الفريق كان جيداً جداً العام الماضي واستثمر كل هذه الأموال، فأين الخطأ؟'. وتتجه أنظارك دائمًا إلى الصفقات الكبيرة. أتفهم ذلك. هذا ما حدث.

أعلم أن باركولا لم يلعب سوى خمس مباريات، لكن حتى في تلك الصفقة، تجد نفسك تفكر أن المشكلة هي أنك بحاجة إلى تحقيق أرقام محمد صلاح لتبرير قيمة بهذا الحجم.

إذا كنت نادياً، فأنت تفكر: حسنًا، بإنفاق هذا المبلغ نحتاج إلى تلك الأرقام لتبريره. ومن الواضح أن لا أحد سيقترب من أرقام محمد صلاح. لذا فهي مشكلة بالفعل".

واستطرد أوين "أرفض أن أصدق أنه [فيرتس] ليس جيدًا بما يكفي. لقد رأيناه في دوريات مختلفة، ورأيناه مع منتخب بلاده. لكن لا شك أنه يقدم مستوى أقل من المتوقع بقميص ليفربول، وأن هذه الحال مستمرة لأكثر من موسم.

وهذه مشكلة، مشكلة يجب على ليفربول إيجاد طريقة للاستفادة القصوى منه؛ لأن الموهبة موجودة لديه بلا أي شك. لكن إخراجها إلى النور يبقى موضع شك كبير، لأن الأمر استمر أكثر من عام حتى الآن".