ماوريسيو بوتشيتينو ينتقد مانشستر سيتي: لا توجد عقوبة كافية لهم!

وتحدّث بوتشيتينو عبر مترجم قبل مواجهة الولايات المتحدة أمام تشيلي، معرباً عن عدم تصديقه للحجم غير المسبوق لهذا الحكم. وتساءل المدرب الأرجنتيني كيف سمح مسؤولو الدوري بحدوث مثل هذه المخالفات الواسعة دون اكتشافها طوال هذه المدة الطويلة.

وقال بوتشيتينو: "من الصعب جداً، عندما تُدان بـ114 تهمة من أصل 115، أن تعرف ما يجب أن تكون عليه العقوبة كي تكون عادلة. لأن هناك أندية أخرى مثل نوتنجهام فورست أو إيفرتون خرقت القوانين وتلقّت عقوبات مختلفة، سواء بخصم النقاط أو الغرامات. إنه موقف صعب للغاية يثير الدهشة نظراً لحجم الحكم. ومن العدل أيضاً أن نتساءل أين كانت الرقابة كي تُخرق القوانين على هذا النحو. هذا ما يلفت انتباهي أكثر من أي شيء آخر."

كما أعرب المدرب السابق لتشيلسي عن أسفه لكون هذه المخالفات تلقي بظلالها على الإنجازات السابقة، وأضاف: "إنه موقف محزن للغاية لأن ما تحقق من قبل وتم الاحتفال به ربما لم يكن حقيقياً، وما لم يكن جيداً إلى هذا الحد كان يمكن أن يكون أفضل. لقد عشنا فترة لم توجد فيها عدالة رياضية. وإذا ثبتت التهم، فسيكون من الصعب جداً إصلاح ما حدث. وآمل أن يفيد ذلك على الأقل في ضمان وجود المساواة في المستقبل."



