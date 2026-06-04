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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
محمود خالد

"أول من خطر على بالي" .. لاعب يوفنتوس السابق يرشح مهاجم الهلال لتعويض رحيل فلاهوفيتش!

يوفنتوس
دوشان فلاهوفيتش
داروين نونيز

"عندما يموت البابا، ينتخب آخر"

كشف المحلل الرياضي ماسيمو ماورو، لاعب يوفنتوس السابق، عن رأيه إزاء فكرة رحيل دوشان فلاهوفيتش، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، واصفًا الأمر بقوله "عندما يموت البابا، يُنتخب بابا آخر".

وأضاف ماورو، في حديث لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن استبدال نجم بآخر، لم يكن مشكلة مطلقًا ليوفنتوس، حتى في مواجهة اللاعبين الكبار الذين غادروا تورينو، مؤكدًا أن موسم فلاهوفيتش كان مثيرًا للجدل؛ حيث كان يلعب في البداية، ثم بقي على مقاعد البدلاء.

وتابع "لم يكن الأمر رائعًا. عدم تجديد العقد ليس أمرًا إيجابيًا لأن سباليتي أظهر اهتمامه به، لكن هناك مصالح النادي والمنافسة، وبالنسبة لفلاهوفيتش، لم تكن هناك منافسة في يوفنتوس؛ كان أفضل مهاجم في التشكيل بفارق كبير، ولكن عندما يتعلق الأمر بتوقيع عقد، فإن الأمر يتعلق بطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق..".

وتطرق ماورو للحديث عن بعض الأسماء التي تستحق التواجد في قلعة تورينو خلال المرحلة المُقبلة، بالتزامن مع إعلان جورجيو كيليني، المدير الرياضي لليوفي، عن رحيل فلاهوفيتش.

  • Randal Kolo MuaniGetty Images

    كولو مواني

    وتحدث ماورو عن الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم توتنهام، المُعار من باريس سان جيرمان، بقوله "إنه لاعب من الطراز الرفيع، لا شك في ذلك، كما أنه يعرف إيطاليا بالفعل، ويبدو لي أنه، بالنظر إلى ماضي يوفنتوس القريب، يجب التأكد من ذلك.

    من الضروري معرفة ما يعنيه اللعب بقميص يوفنتوس، فهناك حاجة إلى لاعبين موثوقين وأداء مضمون. كولو مواني سبق وأن لعب في تورينو، ويُفترض أن يكون موثوقًا، لكنه لم يكن أساسيًا إلا في توتنهام مؤخرًا. إنه لاعب مفيد، لأنه يلعب في الجناح ويمكنه أن يلعب كمهاجم، ولكنه لم يكن أبدًا ذلك اللاعب الذي يسجل 20 هدفًا في الموسم".

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images

    داروين نونيز

    وتطرق ماورو للحديث عن الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال، قائلًا "لا يوجد الكثير من الخيارات الجديدة والموثوقة التي تتمتع بهذه الميزات ليوفنتوس. يتبادر إلى ذهني داروين نونيز، الذي لم يقدم أداءً جيدًا مع ليفربول، رغم أنه تم التعاقد معه بمبلغ كبير. الحقيقة أن اللاعب الجديد يجب أن يصبح هداف الدوري، مثل جميع المهاجمين السابقين تحت قيادة سباليتي، لكن يبدو أن لوتشيانو يتحمل مسؤوليات أكثر من اللازم".

  • ما الذي يحتاجه يوفنتوس؟

    وحول احتياجات اليوفي، قال ماورو "في خط الوسط، نحتاج إلى دعم لوكاتيلي وتورام. ماكيني لاعب جيد، لكن... كان لوبوتكا النجم الذي لا غنى عنه في فريق نابولي، وأنجيسا اكتشاف رائع؛ فقد شكلا المحرك الفني والبدني للفريق، وتقاسما المهام بشكل رائع، أما لوكاتيلي وتورام، فلم نرَ ذلك فيهما حتى الآن. تورام فرصة رائعة، ولكن عليه أن يسرع. في فريق كبير، لا يجب أن يستغرق الأمر عامين لإثبات أنك قادر على ارتداء ذلك القميص، يجب أن يستغرق الأمر شهرين".

  • Manuel Locatelli JuventusGetty Images

    خارج دوري الأبطال

    وخيب يوفنتوس تطلعات جماهيره، بعدما تأكد غيابه عن بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي المُقبل "2026-2027"، مكتفيًا بالتواجد في الدوري الأوروبي، بعدما حل في المركز السادس، من ترتيب الـ(سيري آ) برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن كومو، الذي حقق المعجزة بالتأهل إلى تشامبيونزليج.