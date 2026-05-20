مانويل نوير يتحول لـ«شوكة في الحلق بألمانيا» .. اتهامات خطيرة إلى ناجلسمان قبل كأس العالم

لا تزال عودة مانويل نوير إلى حراسة مرمى المنتخب الألماني استعدادًا لكأس العالم تثير ضجة كبيرة، وتستقطب الانتقادات المعتادة.

عندما يكشف مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان عن تشكيلته الرسمية لبطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم الخميس (الساعة 1 بعد الظهر)، من المتوقع أن يكون اسم مانويل نوير مدرجًا في القائمة.

ومن المؤكد أن هذا القرار سيثير انتقادات من اللاعب الدولي الألماني السابق ديتمار هامان، إذ يعتبر اللاعب الدولي الألماني السابق، المعروف بصراحته، أن العودة الوشيكة لحارس مرمى بايرن ميونخ البالغ من العمر 40 عامًا، والذي غاب عن الملاعب لمدة عامين، تمثل "خطرًا" كبيرًا، كما أوضح في مقابلة مع Absolut Fußball.

  • وفي رأيه، فإن «اختيار نوير قد يؤدي إلى انقسام الفريق»: «أنا متأكد من أن هناك العديد من اللاعبين خارج بايرن ميونيخ يدعمون باومان. لا يمكننا المخاطرة بمزيد من الاضطرابات»، صرح المحلل التلفزيوني البالغ من العمر 52 عامًا.

    وقد أيد ناجلسمان باومان مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن حارس مرمى هوفنهايم سيتوجه إلى كأس العالم بصفته الحارس الأول لألمانيا. ومع ذلك، بعد الأداء المتميز الذي قدمه نوير في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، تزايدت التكهنات حول عودة محتملة لأيقونة حراسة المرمى، الذي كان قد اعتزل بعد بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه. 

    ومع ذلك، أفادت صحيفة "سبورت بيلد" أن خطر حدوث انقسام ضئيل. وتزعم الصحيفة أن لاعبي بايرن الرئيسيين لم يكونوا وحدهم من ضغطوا على ناجلسمان للترحيب بعودة اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، بل انضم إليهم أيضًا العديد من النجوم الدوليين الكبار الذين لا يلعبون لصالح البطل القياسي.

    كشفت القنبلة التي أطلقتها قناة "سكاي" يوم السبت أن ناجلسمان ونوير اتفقا على عودة الأخير إلى المنتخب الوطني، على الرغم من التأكيدات التي قدمها ناجلسمان لباومان.

    ويجد هامان صعوبة في فهم هذا القرار، مشيرًا إلى سجل نوير المتقلب مؤخرًا مع المنتخب الوطني، بالإضافة إلى خطأين فادحين ارتكبهما في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

    وقال هامان بحدة: "لقد لعب دوراً رئيسياً في خروجنا المبكر من مونديال روسيا وبعده قطر. نعم، قام نوير ببعض التصديات الجيدة هذا الموسم. لكنه ارتكب أيضاً خطأ فادحاً في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. يجب ألا ننسى ذلك".

    وأضاف: "نوير بعيد كل البعد عن الادعاء بأنه سيقدم بالتأكيد أداءً فوق المتوسط في البطولة".

    وانضم اللاعب الدولي السابق ماكس كروز إلى هامان في توجيه انتقادات شديدة لقرار ناجلسمان بإعادة نوير إلى منصب الحارس الأساسي وتخفيض مكانة باومان عشية انطلاق كأس العالم.

    وقال كروز خلال بث مباشر على منصة «تويتش»: «بالنسبة لي، من غير المقبول على الإطلاق إعادة فتح هذا الموضوع الشائك في الجولة الأخيرة من الدوري»، معربًا في الوقت نفسه عن شكوك استفزازية.

    في رأيه، لم يفكر ناجلسمان أبداً بجدية في اعتبار باومان الحارس الأول لكأس العالم؛ بل كان يأمل في تعافي مارك-أندريه تير شتيجن.

    بعد اعتزال نوير، كان ناجلسمان قد ضمن عملياً للحارس المصاب في برشلونة مكاناً أساسياً في كأس العالم، لكن الأمور انقلبت بشكل دراماتيكي بالنسبة للاعب البالغ من العمر 34 عاماً.

    فقد تعرض أولاً لتمزق في وتر الرضفة، ثم فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وخضع لعملية جراحية في الظهر. سعيًا وراء المشاركة في المباريات، انتقل على سبيل الإعارة إلى جيرونا في يناير. لكن بعد مباراتين مشجعتين، وقعت كارثة جديدة: إصابة خطيرة أخرى في الفخذ أعادته إلى طاولة العمليات. ولم يلعب منذ أواخر يناير وسيغيب الآن عن كأس العالم.

    واختتم كروز قائلاً: "أعتقد أن ناجلسمان كان ينتظر فقط ليرى ما إذا كان تير شتيجن سيتعافى. وعندما لم يحدث ذلك، عاد إلى نوير".

    على الرغم من استبعاد باومان من التشكيلة قبل وقت قصير من انطلاق نهائيات كأس العالم، فقد أفادت التقارير أنه أعرب لناجلسمان عن خيبة أمله الشديدة، مع عرضه في الوقت نفسه أن يكون الحارس الاحتياطي لنوير، الذي عانى مرة أخرى من الإصابات المتكررة هذا الموسم.

    لا تزال مشاركة نوير في نهائي الكأس يوم السبت ضد شتوتجارت محل شك بعد تعرضه لإصابة جديدة في ربلة الساق خلال المباراة النهائية في الدوري الألماني ضد كولن؛ وكان الحارس قد غاب بالفعل عن الملاعب بسبب ثلاث إصابات طفيفة سابقة في ربلة الساق. 

    حل جوناس أوربيج محل نوير، والذي، وفقاً لتقارير إعلامية متسقة، سيسافر أيضاً إلى كأس العالم، وإن كان ذلك في دور شريك التدريب فقط. ومن المقرر أن تذهب المرتبة الثالثة في تشكيلة حراس المرمى إلى ألكسندر نوبيل من شتوتجارت.

