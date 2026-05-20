مانويل نوير يتحول لـ«شوكة في الحلق بألمانيا» .. اتهامات خطيرة إلى ناجلسمان قبل كأس العالم

وانضم اللاعب الدولي السابق ماكس كروز إلى هامان في توجيه انتقادات شديدة لقرار ناجلسمان بإعادة نوير إلى منصب الحارس الأساسي وتخفيض مكانة باومان عشية انطلاق كأس العالم.
وقال كروز خلال بث مباشر على منصة «تويتش»: «بالنسبة لي، من غير المقبول على الإطلاق إعادة فتح هذا الموضوع الشائك في الجولة الأخيرة من الدوري»، معربًا في الوقت نفسه عن شكوك استفزازية.
في رأيه، لم يفكر ناجلسمان أبداً بجدية في اعتبار باومان الحارس الأول لكأس العالم؛ بل كان يأمل في تعافي مارك-أندريه تير شتيجن.
بعد اعتزال نوير، كان ناجلسمان قد ضمن عملياً للحارس المصاب في برشلونة مكاناً أساسياً في كأس العالم، لكن الأمور انقلبت بشكل دراماتيكي بالنسبة للاعب البالغ من العمر 34 عاماً.
فقد تعرض أولاً لتمزق في وتر الرضفة، ثم فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وخضع لعملية جراحية في الظهر. سعيًا وراء المشاركة في المباريات، انتقل على سبيل الإعارة إلى جيرونا في يناير. لكن بعد مباراتين مشجعتين، وقعت كارثة جديدة: إصابة خطيرة أخرى في الفخذ أعادته إلى طاولة العمليات. ولم يلعب منذ أواخر يناير وسيغيب الآن عن كأس العالم.
واختتم كروز قائلاً: "أعتقد أن ناجلسمان كان ينتظر فقط ليرى ما إذا كان تير شتيجن سيتعافى. وعندما لم يحدث ذلك، عاد إلى نوير".