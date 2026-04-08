مانويل نوير يصنع التاريخ في مواجهة ريال مدريد: أسطورة بايرن ميونيخ يدحض أكاذيب الصحافة

لا شك أن هذا الأداء القوي كان مصدر رضا خاص لهذا اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، خاصة وأن الصحافة الإسبانية كانت قد أعربت في وقت سابق عن شكوك كبيرة حول ما إذا كان على بايرن ميونيخ أن يضمه إلى التشكيلة الأساسية في ظل أدائه المتذبذب في بعض المباريات الأخيرة.

لذلك، كان حارس مرمى البطل الألماني الأسطوري موضوع مقال في صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية قبل المباراة بعنوان: "نيوير يفقد يقظته". وجاء في المقال، من بين أمور أخرى، أن حارس مرمى المنتخب الوطني السابق يسافر إلى مدريد "حاملاً معه الكثير من علامات الاستفهام".

كان نوير أيضًا محور الاهتمام في آخر مواجهة مباشرة بين "البلانكوس" وبايرن ميونيخ. في ذلك الوقت، كان بايرن ميونيخ متقدمًا 1-0 في مباراة الإياب بفضل تصديات قوية من الحارس البالغ من العمر 40 عامًا، بعد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب، قبل أن يتسبب في ارتداد تسديدة غير خطيرة من فينيسيوس جونيور قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة. استغل مهاجم ريال مدريد جوسيلو الفرصة وسجل هدف التعادل المؤقت. وبعد دقائق قليلة، سجل الإسباني هدف الفوز.