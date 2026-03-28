مانويل نوير وبايرن ميونيخ يؤجلان اتخاذ قرار بشأن العقد عقب تعرضه لإصابة جديدة
تجميد مفاوضات العقد
وفقًا لتقارير صحيفة «بيلد»، طلب نوير من إدارة بايرن ميونيخ تأجيل المفاوضات الرسمية بشأن العقد في الوقت الحالي. ويرغب الحارس الأسطوري، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الأربعين، في تقييم لياقته البدنية عقب إصابته بتمزق في الألياف العضلية، والتي أعاقت مشاركته هذا الموسم.
وبحسب ما ورد، وافق النادي على هذا الطلب، ولا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في منتصف أبريل. ويركز نوير حاليًا على إعادة تأهيله في النادي البافاري، بهدف إثبات أنه لا يزال قادرًا على تحمل صعوبات المنافسات الراقية قبل أن يقرر ما إذا كان سيجدد عقده أم سيتجه إلى التقاعد.
يؤكد فرويند على أهمية الحدس
أيد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، النهج الصبور الذي يتبعه قائد الفريق، مؤكدًا أن النادي لا يفرض موعدًا نهائيًا صارمًا على الفائز بكأس العالم 2014. وأوضح فرويند أن القرار يعتمد بشكل كبير على ما سيشعر به نوير بمجرد عودته إلى التشكيلة الأساسية في المرحلة الحاسمة من الموسم.
وفي حديثه عن الموقف، قال فرويند: "هناك دائمًا تبادل للآراء [مع نوير]، وهو أمر جيد جدًا. لنرى ما سيحمله شهرا أبريل ومايو. المهم هو ما يخبره به حدسه وجسده وهو يقيّم ما إذا كان يشعر أنه قادر على اللعب بهذا المستوى لمدة عام آخر".
كومباني يشيد بالقوة الذهنية
على الرغم من الانتكاسات التي تعرض لها بسبب الإصابات - بما في ذلك تمزق في الألياف العضلية في ديسمبر، والذي تكرر في فبراير - لا يزال المدرب الرئيسي فينسنت كومباني يؤمن إيمانًا راسخًا بقدرات نوير الفائقة. وقد خاض القائد هذا الموسم 29 مباراة في جميع المسابقات، حيث استقبل 27 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات. وقد تجاهل كومباني المخاوف بشأن عمر الحارس، مشدداً على الانضباط المذهل الذي يتطلبه التعافي من كسر خطير في الساق والحفاظ على مستوى عالمي.
وقال كومباني: "الطموح هو الكلمة الأهم. كافح مانو للعودة من إصابة خطيرة؛ وكان ذلك مثيراً للإعجاب حقاً. هذا الموسم، كان في مستوى رائع. تقديم أداء ثابت كهذا - هو أمر عقلي".
خطط للمستقبل
وإذا قرر نوير اللعب لموسم آخر، فقد يسهل ذلك فترة انتقالية لخليفته في نهاية المطاف. ويعتقد حارس مرمى المنتخب الألماني السابق أندرياس كوبكي أن اللاعب المخضرم سيبقى، وهو ما قد يعود بالفائدة على المواهب الشابة ضمن منظومة بايرن ميونيخ.
وقال كوبكي لوكالة الأنباء الألمانية: "أعتقد أنه سيستمر لموسم آخر. وأود أن يحدث ذلك". "سيكون من الجيد لـ (جوناس) أوربيغ أن يتعلم المزيد من مانويل (نوير). وهذا سيسمح له بأن ينمو تدريجياً ليملأ الفراغ الكبير الذي سيتركه نوير".
في الوقت الحالي، يبدو أن بايرن يضع تطوير جوناس أوربيغ على رأس أولوياته، بينما يبحث عن إمكانية التخلي عن لاعبين آخرين معارين مثل ألكسندر نوبيل ودانيال بيريتز هذا الصيف.