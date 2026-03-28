مانويل نوير وبايرن ميونيخ يؤجلان اتخاذ قرار بشأن العقد عقب تعرضه لإصابة جديدة

وفقًا لتقارير صحيفة «بيلد»، طلب نوير من إدارة بايرن ميونيخ تأجيل المفاوضات الرسمية بشأن العقد في الوقت الحالي. ويرغب الحارس الأسطوري، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الأربعين، في تقييم لياقته البدنية عقب إصابته بتمزق في الألياف العضلية، والتي أعاقت مشاركته هذا الموسم.

وبحسب ما ورد، وافق النادي على هذا الطلب، ولا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في منتصف أبريل. ويركز نوير حاليًا على إعادة تأهيله في النادي البافاري، بهدف إثبات أنه لا يزال قادرًا على تحمل صعوبات المنافسات الراقية قبل أن يقرر ما إذا كان سيجدد عقده أم سيتجه إلى التقاعد.