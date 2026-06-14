أكبر من مدربه: مانويل نوير يكتب 3 أرقام قياسية في كأس العالم .. ويعادل لوثر ماتيوس أمام كوراساو!

فصل جديد يكتبه بطل مونديال 2014، هكذا فعل الأسطورة الألمانية مانويل نوير، صاحب الـ40 عامًا، الذي سجل مشاركته أمام كوراساو في نهائيات كأس العالم 2026.

الحراس الأربعيني بذل قصارى جهده، وتمكن من التعافي من الإصابة في الوقت المناسب، بل وقرر العودة من الاعتزال الدولي، ليسجل تاريخًا جديدًا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبقرار يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، بإشراك مانويل نوير أمام كوراساو، فإن حارس بايرن ميونخ، حقق رقمًا قياسيًا جديدًا، وتمكن من معادلة رقمين آخرين.

الطريف في الأمر أن مانويل نوير، أكبر سنًا من يوليان ناجلسمان، المدير الفني صاحب الـ38 عامًا، والذي يقود المنتخب الألماني منذ عام 2023.