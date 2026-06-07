تحدث روبرتو مانشيني، المدرب السابق للمنتخب الوطني، في مهرجان الدوري الإيطالي ببارما، حيث تم تكريمه بلقب «المدرب الأسطوري». وفيما يلي أبرز تعليقاته، والتي عاد فيها لمناقشة محطاته التدريبية الأخيرة.
"كنا أفضل من أرجنتين مارادونا وبرازيل بيليه" .. مانشيني يعود بالحديث لتجربته مع إيطاليا والسعودية
إيطاليا
وعاد "مانشيو" لمناقشة فترته مع الأتزوري وتحقيق اليورو: "كل فوز مهم، لكن الفوز ببطولة أوروبا هو أمر استثنائي. أضعه فوق كل الانتصارات الأخرى. أربع سنوات دون أي هزيمة، وهو رقم قياسي عالمي: 30 فوزًا و7 تعادلات. حتى أفضل من البرازيل في عهد بيليه والأرجنتين في عهد مارادونا، لم يحقق أحد هذا الإنجاز حتى في الخارج. كنا ننطلق دائمًا للهجوم وليس للدفاع. لم نكن نريد الانتظار ثم البحث عن فرصة للهجوم المرتد. كان اللاعبون رائعين في الإيمان بذلك كل يوم وفي تحقيقه".
المملكة العربية السعودية
وحول تجربته غير الناجحة في السعودية مع "الأخضر": "في السنوات الأخيرة، لم أجد في السعودية التجربة التي كنت أتخيلها. والآن، لقد طويت تلك الصفحة".
ميسي أم مارادونا؟
وعلق المدرب الحالي للسد على بي إس جي بطل أوروبا: "أعتقد أن الفريق الذي يفوز هو في الغالب الفريق الذي يلعب بشكل أفضل. لقد كان باريس سان جيرمان، بفوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، أفضل فريق في السنوات الأخيرة، ولويس إنريكي مدرب استثنائي".
كما أدلى برأيه في نزاع الأرجنتيني الأفضل على الإطلاق: "أعتقد أن مارادونا هو الأفضل، لكن لا يمكن القول إن ميسي مجرد لاعب عادي، فقد حقق إنجازات وأعتقد أنه قادر على تقديم أداء ممتاز في كأس العالم".
فيالي
وتحدث مانشيني عن صديقه المقرب النجم الراحل جيانلوكا فيالي: "لقد فقدت صديقًا ظل صديقًا طوال حياتي، فقد قضينا حياتنا معًا. عشنا معًا تجارب استثنائية، فقد كان أحد أفضل المهاجمين على الإطلاق ورجلًا يتمتع بصفات لا تصدق. عندما يكون لديك صديق كهذا، فإن فقدانه يحدث فيه شيء ما لأنك تفقد نقطة ارتكاز. كنا كالأخوة، وكأنني فقدت أخًا".
وأتبع: "مع المنتخب الوطني، عدنا إلى ويمبلي في لحظة رائعة. العودة إلى هناك بعد 30 عاماً من خسارتنا لنهائي كأس الأبطال مع سامب ودوري، والتمكن من الفوز ببطولة أوروبا... أعتقد أن كل شيء كان موجوداً في تلك العناق".
وواصل: "في السنوات الخمس الأخيرة، أظهر لنا قوة استثنائية، حتى خلال بطولة أوروبا. كان يحرص على البقاء مع الفريق أثناء العلاج. لا يجب إهدار أي شيء في الحياة لأن أشياء مذهلة تحدث عندما لا تتوقعها. كان يرغب في أن يصبح رئيسًا لسامبدوريا. العودة إلى هناك؟ هناك هذه الفكرة، لا أعرف إن كانت ممكنة لكن نعم".
بالوتيلي
وأخيرًا، عاد بالحديث للاعبه السابق ماريو بالوتيلي: "كان ماريو لاعبًا رائعًا، لكنه بذل قصارى جهده لتخريب مسيرته بنفسه. كان بإمكانه تحقيق المزيد، لكنه حقق شيئًا ما. ومع ذلك، فهو شخص طيب".