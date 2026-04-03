مانشيني كلاكيت ثاني مرة .. من الرحيل المثير للجدل إلى السعودية للفوز باليورو في الفترة الأولى!

لكن في غضون ذلك، بدأت العلاقة الشخصية بين روبرتو مانشيني وغابرييل جرافينا تتدهور.

وهكذا، في 13 أغسطس 2023، في خضم العطلة الصيفية، أعلن المدرب استقالته، واضطرت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) إلى قبولها وإيجاد بديل له قبل أسابيع قليلة من المباريات الرسمية التالية.

وبعد بضعة أيام، وجه مانشيني، الذي قبل لاحقاً تدريب منتخب السعودية، اتهامات خطيرة إلى جرافينا: "حاولت أن أشرح أسبابي لجرافينا، وأخبرته أنني بحاجة إلى الهدوء، لكنه لم يضمن لي ذلك، ولذلك استقلت. لم أفعل شيئًا يستحق أن أُذلّ. هل سبق أن رأينا رئيس اتحاد كرة قدم يغير طاقم مدربه؟ كان يريد القيام بذلك منذ عام. أوضحت له أنه لا يمكنه ذلك، لكنه استغل حقيقة أن عقود اثنين منهم كانت على وشك الانتهاء. كان يفكر منذ فترة في أمور معاكسة لآرائي، كان عليه طردي في تلك المرحلة"، حسبما صرح لصحيفة "لا ريبوبليكا".

رد جرافينا على هذه الاتهامات في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" قائلاً: "لقد تألمت. لا أحمل ضغينة، لكن توقيت هذا الانفصال يثير حيرتي. لم يخبرني أبداً أنه يريد الرحيل. كان الأمر بمثابة صاعقة في سماء صافية. سمعت عن الاستقالة لأول مرة من زوجته، سيلفيا فورتيني، وهي محاميته، في اليوم الذي سبق وصول خطاب رسمي إلى مكاتب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. بالنظر إلى العلاقات الشخصية، كنت سأقدر أكثر لو أن مانشيني أعرب لي عن رغبته وهو ينظر في عيني. فقط إيفاني، الذي لم يقبل منصبًا آخر، كان قد غادر. علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن مدرب كان جزءاً من طاقم الاتحاد ودخل قبل روبرتو. أما الباقون فقد بقوا".