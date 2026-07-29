روبرتو مانشيني: سوء تفاهم وراء رحيلي من إيطاليا إلى السعودية وكنت كعاشق فقد حبيبته!

عقد روبرتو مانشيني في وقت متأخر من بعد الظهر مؤتمره الصحفي لتقديمه كمدرب جديد للمنتخب الإيطالي.
وتحدث المدرب المولود في جيسو بعد كلمة افتتاحية ألقاها رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاجو، وأجاب على أسئلة الصحفيين..
عقد روبرتو مانشيني في وقت متأخر من بعد الظهر مؤتمره الصحفي لتقديمه كمدرب جديد للمنتخب الإيطالي.
وتحدث المدرب المولود في جيسو بعد كلمة افتتاحية ألقاها رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاجو، وأجاب على أسئلة الصحفيين..
"سأقول شيئًا مسبقًا. ربما كان هناك سوء تفاهم بيني وبين جابرييلي جرافينا؛ رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سابقًا، لو كنا تحدثنا وجهاً لوجه، لكان كل شيء قد تغير. عندما تفقد، كعاشق، امرأة حياتك، فهذا يعني أنك ارتكبت أخطاءً، وأنا آسف جدًا على ذلك، لكن بفضل الرئيس مالاجو، لديّ فرصة للتعويض. سأحاول بذل قصارى جهدي وإعادة إيطاليا إلى المكانة التي تستحقها".
"سنحاول إعادة بناء فريق قادر على تحقيق النتائج التي حققناها قبل بضع سنوات (بطولة أوروبا 2021، ملاحظة المحرر). أعتقد أن اللاعبين المتاحين قادرون على ذلك.
"أما بالنسبة لاستقبال الجماهير؟ فأنا مدرب المنتخب الوطني، وسأحاول أن أجعل الفريق يلعب بشكل جيد لدرجة تجعل المشجعين يغفرون لي ما حدث".
"لقد أتيحت لي الفرصة لتوضيح الأمر مع جرافينا، والمسؤولية تقع عليّ وحدي. هذه الجدل سيمرّ".
"بالنسبة للاعبين، يجب أن نمنحهم الثقة. فقد انضم إلينا زانيولو وهو لم يكن قد لعب حتى في دوري الدرجة الثانية، وكان يواجه صعوبات في أول تجمع للفريق، لكنه أصبح لاعباً مختلفاً تماماً بعد ثلاثة أشهر".
وواصل: "عندما وصلتُ، بقيتُ خمس سنوات، وآمل أن أتمكن على الأقل من تكرار ذلك. ما يهم هو اللاعبون، أما الأنظمة فيجب تكييفها مع الموارد البشرية المتاحة. ويجب أن تكون أنظمة فرق الناشئين مماثلة لأنظمتنا".
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"سيغيب بونوتشي وكييليني مقارنة بعام 2021، لكن على سبيل المثال، لم يلعب فيراتي وجورجينيو معًا من قبل، فقد كان يُنظر إليهما على أنهما لاعبان تقنيان للغاية. علينا أن نجمع أكبر عدد ممكن من اللاعبين التقنيين، ثم سنجد أيضًا لاعبين مثل بونوتشي وكييليني ليقوموا بدور القائد".
"عندما بدأنا، كان معظم الصحفيين يعتبرون إيطاليا القوة السابعة أو الثامنة في أوروبا. ظللنا أربعة أعوام دون هزيمة. وعندما نصل إلى المرحلة النهائية من أي بطولة كبرى، نصبح تلقائيًا الفريق الذي يجب هزيمته. لذا، فإن أهدافنا، بعد انتهاء دوري الأمم، هي تلك الأهداف. ونأمل أن يحظى الشباب واللاعبون الذين يلعبون في الخارج بفرصة المشاركة".
"أعتقد أن مشاهدة كأس العالم توفر دائمًا بعض الأفكار التكتيكية. سيكون هذا هو الأساس، وسنسعى إلى إظهار روح هجومية، والسيطرة على المباريات والفوز بها. سنواجه فرقًا قوية في طريقنا، لكن من وجهة نظرهم نحن دائمًا «إيطاليا»، وسيكون الأمر صعبًا عليهم أيضًا".