مانشستر يونايتد يواجه رفض آدم وارتون وإليوت أندرسون إذا فشل الشياطين الحمر في حسم مكانهم في دوري أبطال أوروبا
أزمة خط وسط مانشستر يونايتد
يحتل يونايتد حالياً المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الهزيمة الأخيرة أمام نيوكاسل كانت بمثابة تذكير بمدى هشاشة مركزه. ووفقاً لتحليل حديث لاستراتيجية الانتقالات التي يتبعها النادي، فقد خصص النادي مركز خط الوسط كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية، حيث لم يوقع سوى لاعبين اثنين فقط في مركز خط الوسط خلال السنوات الثماني الماضية.
معركة إليوت أندرسون
برز نجم نوتنغهام فورست إليوت أندرسون كشخصية رئيسية في قائمة مانشستر يونايتد. اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي أثار إعجاب توماس توخيل لدرجة أنه سيبدأ بجانب ديكلان رايس مع منتخب إنجلترا في الفترة التي تسبق كأس العالم، كان على رادار مانشستر يونايتد منذ أدائه المتميز في التعادل 2-2 في سيتي جراوند في وقت سابق من هذا الموسم.
ومع ذلك، فإن أندرسون يثير اهتمام مانشستر يونايتد، لكن مصادر مطلعة تقول إن النادي لن يتمكن من منافسة مانشستر سيتي، المتصدر، على راتب أندرسون ما لم يعودوا إلى دوري أبطال أوروبا، وفقًا لتقرير صحيفة ذا صن. بدون المكاسب المالية والهيبة التي توفرها المسابقة، يخاطر الشياطين الحمر بأن يتفوق عليهم منافسوهم المحليون في التعاقد مع اللاعب السابق في نيوكاسل.
طلب وارتون بشأن دوري أبطال أوروبا
الوضع بالنسبة لنجم كريستال بالاس آدم وارتون أكثر حسماً. فقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أنه أحد أكثر صانعي الألعاب هدوءاً في الدوري، حيث برع في مواجهات مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة. وعلى الرغم من فوز مانشستر يونايتد بفارق ضئيل 2-1 الأسبوع الماضي في أولد ترافورد، إلا أن أداء وارتون عزز مكانته كهدف رئيسي.
من المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كريستال بالاس في الصيف، لكنه لا يرغب في الانضمام إلا إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا. هذا الموقف لا يترك لمانشستر يونايتد أي مجال للخطأ في الأشهر الأخيرة من الموسم، حيث أن الفشل في التأهل للبطولة سينهي فعليًا فرصهم في جلب هذا الشاب المتميز إلى مسرح الأحلام.
هجرة جماعية وشيكة من خط الوسط
تزداد الحاجة الملحة لهذه التعاقدات بسبب المغادرات المتوقعة في أولد ترافورد. سيتم الاستغناء عن البرازيلي المخضرم كاسيميرو عند انتهاء عقده في يونيو، وقد عانى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قبل استبداله في الدقيقة 61 في مباراة نيوكاسل. مع مستقبل كوبي ماينو غير المؤكد وصعوبة تأقلم مانويل أوغارتي، فإن الخيارات تتضاءل.
على الرغم من الإعجاب بأهداف بديلة مثل كارلوس باليبا من برايتون أو أليكس سكوت من بورنموث، إلا أن التركيز لا يزال منصبًا على وارتون وأندرسون. مع احتمال حصول المركز الخامس على مكان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب أداء الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، يدرك النادي أن الترتيب النهائي في الدوري سيحدد ما إذا كان بإمكانه التعاقد مع النجوم المفضلين لديه أو سيضطر إلى العودة إلى نقطة البداية.
