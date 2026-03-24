مانشستر يونايتد يقدم آخر المستجدات بشأن الملعب، حيث يكشف «الشياطين الحمر» عن خطة تمويل بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني لإنشاء «ويمبلي الشمال» الذي يتسع لـ 100 ألف متفرج
تم تأمين تمويل خاص للمشروع الجديد
وفقًا لتقارير نشرتها صحيفتا «ميرور» و«إندبندنت»، يمضي نادي مانشستر يونايتد قدمًا في خططه لبناء ملعب ضخم دون الاعتماد على أموال عامة لتمويل البناء نفسه. ويأتي هذا التغيير في أعقاب تصريحات أولية أدلى بها راتكليف، الذي قال: «يدفع سكان الشمال ضرائبهم، وهناك حجة تدعو إلى التفكير في مشروع أكثر طموحًا في الشمال يكون مناسبًا لإنجلترا». ومع ذلك، استبعد أندي بيرنهام، عمدة مانشستر، تقديم أي منح عامة لهذا الملعب. وتوضيحاً للموقف الحالي، صرح متحدث باسم النادي: "سيتم تمويل الاستاد الجديد المقترح من القطاع الخاص، ونحن نواصل إجراء محادثات إيجابية مع المستثمرين المحتملين وجميع الأطراف المعنية".
هناك حاجة إلى دعم حكومي لوسائل النقل
ورغم أن تكلفة البناء البالغة 2 مليار جنيه إسترليني تقع بالكامل على عاتق النادي، فإنه يحث الحكومة بنشاط على المساعدة في تطوير شبكات النقل المحيطة. وأكدت روش أن التعاون العام أمر حيوي لدمج الملعب بشكل صحيح في البنية التحتية للمدينة. وأوضحت: "لا فائدة من بناء أكبر أو أفضل ملعب في المملكة المتحدة إذا كان يقع على جزيرة ولا يمكن الوصول إليه بسبب عدم وجود خطوط نقل أو عدم تمكن الناس من الحضور في غير أيام المباريات أو عدم تمكن الشركات المحلية من المشاركة فيه. ما نطلبه من الحكومة هو أن تدعم، ليس بناء الملعب، بل أن تدعم حقًا البنية التحتية وتجديد المنطقة. نحن نتفهم أن الملعب هو مسؤوليتنا. نريد أن نوفر ملعبًا رائعًا لمشجعينا. وسندفع 2 مليار جنيه إسترليني لتحقيق ذلك."
المفاوضات المعقدة بشأن الأراضي والجدول الزمني للمشروع
يُعد تأمين رأس المال الخاص لمشروع ضخم كهذا مهمة كبيرة، لا سيما وأن الديون الحالية للنادي تقترب بالفعل من حاجز 1.3 مليار جنيه إسترليني. علاوة على ذلك، يواجه الشياطين الحمر مفاوضات معقدة للحصول على الأراضي المجاورة، حيث تتعثر المحادثات حاليًا بشأن تقييم ساحة السكك الحديدية المملوكة لشركة فريتلاينر. وبالتالي، لا يزال الجدول الزمني غير محدد. وفي معرض حديثه عن الجدول الزمني، أشار روش قائلاً: "عندما أطلقنا فكرة الاستاد الجديد قبل 12 شهرًا، قلنا إن البناء سيستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات، وهذا صحيح. لكنني أعتقد أن الناس فهموا ذلك على أننا قد ننتهي من الاستاد بحلول عام 2030، ولكن مع بناء استاد معقد مثل الذي سنشرع فيه، فإن الأمر يستغرق عاماً أو عامين للتحضير للبناء – لتجميع الأراضي، وتوفير التمويل، والحصول على ترخيص التخطيط."
تعزيز الاقتصاد المحلي واستعادة المكانة المرموقة
إن الحاجة الملحة لتنفيذ هذه الرؤية نابعة من تراجع مكانة ملعب «أولد ترافورد»، الذي تم تجاهله مؤخرًا في اختيار الملاعب لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028 لصالح ملعب «إتيهاد» التابع لمانشستر سيتي - وهو إهمال وصفه غاري نيفيل بعبارة شهيرة بأنها «أدنى مستوى على الإطلاق». يهدف المشروع الجديد إلى استعادة مكانة النادي على الساحة العالمية، مع العمل كمحفز اقتصادي ضخم للمنطقة. ومن المتوقع أن يخلق مشروع إعادة الإحياء الأوسع نطاقاً 90 ألف وظيفة ويوفر آلاف المنازل الجديدة. ومع الاهتمام الهائل من المستثمرين العالميين، تظل الإدارة واثقة من أن طموحاتها التاريخية تسير على الطريق الصحيح.