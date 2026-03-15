مانشستر يونايتد "يفرك يديه فرحًا" مع التخطيط لـ"رفع سعر" ماركوس راشفورد وسط حالة عدم اليقين بشأن انتقاله إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو

كما سيتعين عليهم التفاوض مع مانشستر يونايتد مرة أخرى. ولهذا السبب، فإن مانشستر يونايتد «يفرك يديه فرحًا» في ضوء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لابورتا، وفقًا لصحيفة «ماركا». وإذا أراد برشلونة تعديل الاتفاق، فعليه أن يضع في اعتباره أن القيمة السوقية لراشفورد قد ارتفعت منذ ذلك الحين إلى ما يزيد بكثير عن مبلغ الـ30 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 13 هدفًا آخر للبلوغرانا. لذلك، إذا أرادوا إعادة التفاوض، فمن المرجح أن يكون سعره قد ارتفع بشكل كبير. ومع ذلك، تعتقد المصادر التي استشارتها صحيفة ماركا أنه من غير المرجح أن يتراجع برشلونة عن الاتفاق، على الرغم من أنه لن يتم اتخاذ أي قرار حتى نهاية الموسم، عندما يمكنهم إجراء تقييم شامل لما إذا كان الإعارة ناجحة أم لا، وما إذا كان إبرام صفقة انتقال نهائي خطوة حكيمة.