مانشستر يونايتد يثير ضجة! ومن المتوقع تقديم شكوى إلى PGMOL بشأن مطالبة بضربة جزاء لأماد ديالو في مباراة التعادل مع بورنموث
الشياطين الحمر مستعدون للرد
أفادت التقارير أن مسؤولي أولد ترافورد غاضبون للغاية بعد أن بدا أن أماد قد تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء بينما كان فريقهم متقدمًا 1-0. وعلى الرغم من وجوده على بعد أمتار قليلة فقط، تجاهل الحكم ستيوارت أتويل احتجاجات الفريق، مما سمح لفريق «تشيريز» بالانطلاق وتعديل النتيجة عن طريق رايان كريستي بعد لحظات.
وكما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقريرها الأول، أثار الحادث غضبًا داخليًا، حيث اعتبر النادي عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) بمثابة "تغيير كبير في النتيجة بفارق هدفين". ويقول مانشستر يونايتد إن عدم احتساب ركلة الجزاء أثر بشكل مباشر على قدرته على حصد النقاط الثلاث في سباق محتدم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
معاملة غير عادلة؟
وقد أيد هذا التقرير أيضًا بن جاكوبس، الذي تطرق أيضًا إلى البطاقة الحمراء التي حصل عليها هاري ماجواير. وكتب على منصة X: "يستعد مانشستر يونايتد لتقديم شكوى رسمية اليوم إلى PGMOL بعد عدم احتساب ركلة جزاء ثانية في مباراة التعادل الليلة الماضية مع بورنموث."
"سيحاجج النادي بأن أماد تعرض بوضوح لعرقلة أرضية دون أي محاولة للعب الكرة. مانشستر يونايتد غاضب مما يعتبره خطأ واضحاً من قبل VAR. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حوادث ركلات جزاء مماثلة عوملت بشكل مختلف في نفس المباراة، مما أدى إلى طرد هاري ماجواير. كما أن مانشستر يونايتد غير راضٍ عن إضافة تسع دقائق للوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة."
كارريك يشعر بالحيرة إزاء التناقض في قرارات التحكيم
كما أعرب المدرب كارريك عن غضبه بعد المباراة. فقد رأى أنه إذا كانت إحدى المخالفات تستحق ركلة جزاء، فإن المخالفة الأخرى تستحقها أيضًا. وحقيقة أن المخالفة كانت مشابهة، ووقعت داخل منطقة الجزاء، جعلت اعتراضات الحكم أكثر صعوبة في القبول.
وقال لـ"سكاي سبورتس": "بالنسبة لقرار ركلة الجزاء فقط، لا أفهم كيف يمكن أن يكون هناك قراران مختلفان، حيث تُمنح ركلة جزاء في إحدى الحالتين ولا تُمنح في الأخرى. هذا جنون". "إنه أمر فادح. فادح للغاية. هذا هو الغرض من تقنية الفيديو المساعد (VAR). تصحيح الأخطاء وضمان الاتساق. وبالتأكيد، مهما كان رأيهم، إذا تم منح ركلة جزاء في إحدى الحالتين، فهناك ما يكفي من الأشخاص ليقرروا أن الحالة الثانية مماثلة للأولى. إنهما قراران مختلفان، لذا فإن الأمر محير حقاً".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بفوزه بالتعادل 2-2، حافظ مانشستر يونايتد على المركز الثالث، لكن قبضته على منصة التتويج بدأت تضعف. ويبلغ رصيده الآن 55 نقطة من 31 مباراة، بفارق أربع نقاط فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الخامس. وسيواجه فريق كاريك في المباراة المقبلة فريق ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل.
