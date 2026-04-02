مانشستر يونايتد يتلقى نصيحة "سخيفة" بشأن انتقال هاري كين بعد اعتراف بايرن ميونيخ برغبته في بيعه
انتهت صلاحية بنود الإنهاء الواردة في عقد كين
يرتبط كين بعقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف عام 2027. وقد انتهت صلاحية بنود الإفراج الواردة في ذلك العقد، مما يعني أنه لا يمكن لأي نادٍ مهتم بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا الحصول عليه مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار).
ويقال إن عرضًا بشروط جديدة قد تم طرحه في ملعب أليانز أرينا، حيث يحرص حامل اللقب الألماني على ضمان بقاء اللاعب الذي سجل 133 هدفًا في 136 مباراة ضمن صفوفه. ومع ذلك، هناك إقرار بأن الاهتمام من الأندية الأخرى قد يكون من الصعب صده.
السعر المطلوب: كم تبلغ قيمة كين؟
قال الرئيس الفخري أولي هونيس لمجلة «كيكر» ردا على سؤال حول مستقبل كين: «لم يستخدم بند فسخ العقد، مما يعني أنه مرتبط بالتأكيد بعقد معنا حتى صيف 2027. ما أسمعه وأشعر به هو أنه وعائلته يشعرون براحة تامة هنا. لا أحد يعلم متى قد يأتي نادٍ سعودي ويطرح مبلغاً ضخماً على الطاولة... لكنه يشعر بأنه في وطنه تماماً».
وأضاف هونيس بشأن السعر المحتمل لكان، في ظل عدم وجود أي مؤشر على تراجع مستوى المهاجم السابق لتوتنهام: "كلف ألكسندر إيساك لاعب ليفربول 150 مليون يورو. إذا كان يستحق 150 مليون يورو، فإن هاري يستحق 250 مليون يورو".
هل من الممكن أن يجدد مانشستر يونايتد اهتمامه بكين؟
لا توجد أي فرصة لأن يدفع مانشستر يونايتد مثل هذا المبلغ الضخم مقابل المهاجم المتقدم في السن - حتى مع أخذ سجل كين في الاعتبار - لكن قد يميل النادي إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة إذا دخل هذا المهاجم المخيف السنة الأخيرة من عقده الحالي.
يعتقد ميك براون، الذي كان في السابق كبير كشافي الشياطين الحمر، أن مانشستر يونايتد سيبدي اهتمامه إذا أصبح كين متاحًا. وقد صرح لـ Football Insider: "مستقبل هاري كين سيكون مثيرًا للاهتمام. سيتوقف الكثير على ما يريد هو فعله، لأن كل من تتحدث إليه يقول إنه سعيد في بايرن ميونيخ، لكن الآن هناك تلميحات بأنه قد يغريه الانتقال.
"عندما يقول أشخاص [هونيس] أشياء من هذا القبيل، فمن الطبيعي أن تنتبه لذلك. إذا لم تسر مفاوضات عقده كما هو مخطط لها واعتقدوا أنه قد يغريه الانتقال إلى السعودية، فما الذي يمنع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من التحرك؟
"أياً كان النادي، مانشستر يونايتد ربما أو أي نادٍ آخر، إذا كان كين يفكر في مغادرة بايرن ميونيخ، فسيكون من الغباء ألا يلقوا نظرة عليه. قد يرغب في العودة إلى إنجلترا ومحاولة تحطيم رقم شيرر القياسي، وكان هذا هو كل ما كان يتردد عندما كان يغادر توتنهام.
"بكل المقاييس، أعتقد أنه سعيد في بايرن، وربما لن يتغير ذلك، لكن إذا كان هناك ما يشير إلى أنه قد يغادر، فسيكون هناك اهتمام به."
لقد استنفد «الشياطين الحمر» خياراتهم الهجومية الأخرى
كان كين قد دخل في قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد في الماضي، لكن لم يتم التوصل أبدًا إلى اتفاق مع توتنهام، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وواصل النادي الاستثمار بكثافة في المهاجمين - بمن فيهم لاعبون مثل راسموس هوجلوند وبنجامين سيسكو - لكنه سيرحب بأي فرصة لإعادة كين، صاحب الأرقام القياسية، إلى وطنه.