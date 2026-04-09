مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي يستعدون لخوض معركة على مورغان روجرز بعد أن حدد أستون فيلا سعره المطلوب
فيلا تحدد قيمة سوقية ضخمة لنجم منتخب إنجلترا
وفقًا لصحيفة «التايمز»، حدد نادي أستون فيلا سعرًا يزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) لروجرز، في الوقت الذي يستعد فيه لتلقي سيل من العروض. سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة لصالح أستون فيلا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، ليثبت مكانته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن ترتفع قيمته أكثر مع استعداده لتمثيل إنجلترا في كأس العالم المقبلة تحت قيادة توماس توخيل.
ويعود هذا التقييم المرتفع جزئياً إلى بند إعادة البيع الذي تم التفاوض عليه عندما انضم روجرز من ميدلزبره مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في فبراير 2024. يحق للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الحصول على 20 في المائة من أرباح أي بيع مستقبلي، مما يعني أن أستون فيلا يجب أن يصر على الحصول على رسوم إضافية لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن. وبعد أن ربط النادي اللاعب بعقد جديد حتى عام 2031 دون بند تحرير، أصبح النادي الذي يقع في ميدلاندز في موقف تفاوضي قوي.
قد تدفع الضغوط المالية إلى بيع الشركة
على الرغم من رغبة «أستون فيلا» في الاحتفاظ بروجرز، فقد يجد النادي صعوبة في رفض عرض ضخم بسبب المخاوف المستمرة بشأن الاستدامة المالية. فقد سجل النادي خسائر كبيرة بلغت 120.3 مليون جنيه إسترليني و85.9 مليون جنيه إسترليني في موسمين متتاليين، ورغم تحقيقه أرباحًا في الموسم الماضي، إلا أن ذلك يعزى في الغالب إلى عملية بيع غير متكررة لفريق السيدات ومركز الترفيه «Warehouse». سلط تقرير صدر مؤخرًا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الضوء على التحديات المالية الأساسية التي يواجهها النادي، مشيرًا إلى أن بيع أحد الأصول عالية القيمة قد يكون "الطريقة الأكثر مباشرة" لتجنب انتهاك القواعد في المستقبل.
يُعتقد أن روجرز نفسه منفتح على الانتقال إلى نادٍ من النخبة. على الرغم من أنه برع في فيلا بارك، فإن احتمال الانضمام إلى فريق يتنافس باستمرار على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك في دوري أبطال أوروبا يمثل عامل جذب كبير للمهاجم متعدد المواهب الذي يدخل ذروة مسيرته المهنية.
أرسنال ومانشستر يونايتد يتطلعان إلى تعزيزات في الجانب الأيسر
وقد حدد كل من أرسنال ومانشستر يونايتد الجانب الأيسر كمنطقة ذات أولوية للتحسين هذا الصيف. بالنسبة لأرسنال، قد يشير الانضمام المحتمل لروجرز إلى بداية النهاية بالنسبة للياندرو تروسارد أو غابرييل مارتينيلي. فقد عانى تروسارد، البالغ من العمر 31 عامًا، من عدم الاستقرار في الأداء خلال النصف الثاني من الموسم، ولم يتبق له سوى عام واحد في عقده الحالي. في الوقت نفسه، لا يزال مستقبل مارتينيلي محل تكهنات، حيث يدرس النادي ما إذا كان سيقدم له عقدًا طويل الأمد أم سيستخدمه كلاعب احتياطي.
كما يحرص مانشستر يونايتد على تعزيز خياراته الهجومية، ويرى أن قدرة روجرز على اللعب في الجناح أو في وسط الملعب تمثل ميزة كبيرة. يخطط الشياطين الحمر لإجراء تعديل كبير في خط الوسط، وروجرز يتناسب مع المواصفات المطلوبة في اللاعب الشاب والديناميكي والمحلي الذي يعطيه قسم التوظيف بقيادة INEOS الأولوية.
قصة صيفية محتملة
لا يزال تشيلسي في صدارة السباق بعد أن تابع روجرز لأكثر من عام. ومع دخول ثلاثة من أندية "الستة الكبار" رسمياً في السباق، من المتوقع أن تكون المنافسة على لاعب أستون فيلا واحدة من أبرز أحداث فترة الانتقالات الصيفية.