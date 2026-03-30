مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد يتنافسان على مدافع بوروسيا دورتموند

يواجه بوروسيا دورتموند معركة صعبة للاحتفاظ بمدافعه النجم فالديمار أنتون قبل فتح سوق الانتقالات القادم. وقد أبدى كل من مانشستر يونايتد، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتلتيكو مدريد، أحد عمالقة الدوري الإسباني، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا. لكن دورتموند مصمم على الاحتفاظ بخدماته، حيث أصبح قائدًا لا غنى عنه.

  • الأندية الأوروبية الكبرى تستهدف نجم بوروسيا دورتموند

    وفقًا لشبكة "سكاي"، استفسر كل من مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد رسميًا عن أنطون ووضعه الحالي في ملعب "سيغنال إيدونا بارك". كما يراقب أستون فيلا المدافع عن كثب. ويبدي النادي الإسباني اهتمامًا طويل الأمد به، معتقدًا أن أسلوبه الدفاعي القوي وقيادته العاطفية تجعله الخيار المثالي لفريق دييغو سيميوني. وفي عام 2024، حاول تشابي ألونسو أيضًا جذبه إلى باير ليفركوزن، لكنه اختار في النهاية الانتقال من شتوتغارت إلى وادي الرور مقابل 22.5 مليون يورو.

    صعود القائد السري وتأثيره

    على الرغم من أنه غالبًا ما يلعب في ظل زميليه نيكو شلوتربيك وإمري كان، إلا أن أنطون تمكن من ترسيخ مكانته كلاعب لا غنى عنه. وقد خاض قلب الدفاع هذا الموسم 37 مباراة في جميع المسابقات، وساهم بثلاثة أهداف. وقد نالت أدائه المتسق إشادة كبيرة، حيث أشاد المدرب نيكو كوفاتش بشخصيته المتفانية الشهر الماضي. ووصفه كوفاتش بأنه لاعب "يعمل في الخلفية وبعيداً عن الأضواء ويحاول جذب الكثيرين إلى جانبه أو وضعهم على المسار الصحيح". وأضاف المدرب: "هذا هو ما أعتبره قيادة بالنسبة لي - وضع غروره الشخصي في الخلفية ووضع الفريق في المقدمة. إنه ببساطة لاعب من الطراز الرفيع".

  • شلوتربيك يستعد لتوقيع صفقة جديدة ضخمة

    في الوقت الذي تحوم فيه التكهنات حول لاعب شتوتغارت السابق، يعمل دورتموند على وضع اللمسات الأخيرة على تمديد ضخم لعقد شلوتربيك. ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الدولي الألماني على عقد جديد طويل الأمد بعد فترة التوقف الدولية، ليبقى مع النادي حتى عام 2031. وسيحصل بموجب هذا التمديد على راتب سنوي إجمالي يبلغ حوالي 14 مليون يورو. وقد أبدى المدافع التزامه بالنادي، رغم أن عقده الجديد سيتضمن، حسبما ورد، بندًا لفسخ العقد يصبح ساريًا في عام 2027.

    التركيز لا يزال منصبًا على النجاح المحلي

    من المتوقع أن يبدأ المدير الرياضي الجديد لدورتموند، أولي بوك، قريبًا مفاوضات مع أنطون لزيادة راتبه من 5 ملايين يورو إلى 6 ملايين يورو. ومع ذلك، يظل اللاعب متواضعًا، ومركزًا تمامًا على المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني. ويحتل دورتموند حاليًا المركز الثاني برصيد 61 نقطة، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ بعد 27 مباراة، مع اقتراب مواجهات حاسمة ضد شتوتغارت وليفركوزن.