Getty Images Sport
ترجمه
مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد يتنافسان على مدافع بوروسيا دورتموند
الأندية الأوروبية الكبرى تستهدف نجم بوروسيا دورتموند
وفقًا لشبكة "سكاي"، استفسر كل من مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد رسميًا عن أنطون ووضعه الحالي في ملعب "سيغنال إيدونا بارك". كما يراقب أستون فيلا المدافع عن كثب. ويبدي النادي الإسباني اهتمامًا طويل الأمد به، معتقدًا أن أسلوبه الدفاعي القوي وقيادته العاطفية تجعله الخيار المثالي لفريق دييغو سيميوني. وفي عام 2024، حاول تشابي ألونسو أيضًا جذبه إلى باير ليفركوزن، لكنه اختار في النهاية الانتقال من شتوتغارت إلى وادي الرور مقابل 22.5 مليون يورو.
- AFP
صعود القائد السري وتأثيره
على الرغم من أنه غالبًا ما يلعب في ظل زميليه نيكو شلوتربيك وإمري كان، إلا أن أنطون تمكن من ترسيخ مكانته كلاعب لا غنى عنه. وقد خاض قلب الدفاع هذا الموسم 37 مباراة في جميع المسابقات، وساهم بثلاثة أهداف. وقد نالت أدائه المتسق إشادة كبيرة، حيث أشاد المدرب نيكو كوفاتش بشخصيته المتفانية الشهر الماضي. ووصفه كوفاتش بأنه لاعب "يعمل في الخلفية وبعيداً عن الأضواء ويحاول جذب الكثيرين إلى جانبه أو وضعهم على المسار الصحيح". وأضاف المدرب: "هذا هو ما أعتبره قيادة بالنسبة لي - وضع غروره الشخصي في الخلفية ووضع الفريق في المقدمة. إنه ببساطة لاعب من الطراز الرفيع".
شلوتربيك يستعد لتوقيع صفقة جديدة ضخمة
في الوقت الذي تحوم فيه التكهنات حول لاعب شتوتغارت السابق، يعمل دورتموند على وضع اللمسات الأخيرة على تمديد ضخم لعقد شلوتربيك. ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الدولي الألماني على عقد جديد طويل الأمد بعد فترة التوقف الدولية، ليبقى مع النادي حتى عام 2031. وسيحصل بموجب هذا التمديد على راتب سنوي إجمالي يبلغ حوالي 14 مليون يورو. وقد أبدى المدافع التزامه بالنادي، رغم أن عقده الجديد سيتضمن، حسبما ورد، بندًا لفسخ العقد يصبح ساريًا في عام 2027.
- Getty Images Sport
التركيز لا يزال منصبًا على النجاح المحلي
من المتوقع أن يبدأ المدير الرياضي الجديد لدورتموند، أولي بوك، قريبًا مفاوضات مع أنطون لزيادة راتبه من 5 ملايين يورو إلى 6 ملايين يورو. ومع ذلك، يظل اللاعب متواضعًا، ومركزًا تمامًا على المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني. ويحتل دورتموند حاليًا المركز الثاني برصيد 61 نقطة، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ بعد 27 مباراة، مع اقتراب مواجهات حاسمة ضد شتوتغارت وليفركوزن.