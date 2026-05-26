مانشستر يونايتد مُصر على موقفه.. برشلونة يعيد التفاوض من أجل راشفورد!
برشلونة يكثف مساعيه لضم راشفورد
يكثف البلوحرانا جهودهم للتعاقد مع راشفورد بشكل نهائي بعد فترة إعارته المثمرة في إسبانيا، ووفقًا لموقع talkSPORT، يخطط برشلونة لإجراء مفاوضات جديدة مع الشياطين الحمر قبل كأس العالم 2026. سجل اللاعب الدولي الإنجليزي 14 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 49 مباراة، مما أقنع هانسي فليك بضرورة إبقائه ضمن مشروع الهجوم طويل الأمد للنادي.
وبحسب ما ورد، اتفق الفريق الكتالوني على الشروط الشخصية مع راشفورد، الذي مستعد لقبول هيكل عقد معدل وراتب إجمالي مخفض للمساعدة في تسهيل عملية الانتقال.
ومع ذلك، فإن القيود المالية التي يواجهها برشلونة تعني أن المفاوضات مع مانشستر يونايتد ستركز الآن على رسوم الانتقال. لكن يونايتد يرفض تخفيض مطالبه. يريد الفريق الإنجليزي من برشلونة تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) والمنصوص عليه في اتفاقية الإعارة الأصلية، وهو غير مستعد للموافقة على صفقة إعارة أخرى.
يونايتد يصر على هيكل الانتقالات
أفادت التقارير أن «الشياطين الحمر» أوضحوا رغبتهم في الانفصال نهائياً عن راشفورد هذا الصيف. كما يحرص النادي على إزالة راتبه من دفاتر الحسابات كجزء من خطط إعادة بناء الفريق. ويُقال إن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قد بحث عن صيغ بديلة، بما في ذلك إعارة أخرى مع التزام مشروط بالشراء، لكن مانشستر يونايتد رفض تلك المقترحات.
وأفادت التقارير أن زيادة راتب راشفورد عقب تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا زادت الضغط على النادي لإتمام الصفقة. وعلى الرغم من ارتباطه بأسماء مهاجمين بديلين، لا يزال برشلونة يعتبر راشفورد أولويته في سوق الانتقالات. كما يظل فليك ملتزمًا تمامًا بإعادة المهاجم الإنجليزي إلى كامب نو.
يعتقد نادي برشلونة أن راشفورد يمنحهم ميزة تنافسية
يعتقد برشلونة أن رغبة راشفورد في البقاء بإسبانيا تعزز موقفه التفاوضي. ويُقال إن المهاجم لا يرغب في العودة إلى أولد ترافورد، بل إنه أبدى رفضه لأي اهتمام من أندية أخرى، مما يحد من خيارات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات. وقد شجع هذا الموقف برشلونة على مواصلة استكشاف أنظمة سداد مرنة، بما في ذلك الدفعات المؤجلة أو ترتيب الالتزام بالشراء في عام 2027.
ومع ذلك، يدرك النادي أن دفع المبلغ الكامل البالغ 30 مليون يورو قد يكون أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف. كما أن الخيارات البديلة على قائمة برشلونة المختصرة ستكون أكثر تكلفة بكثير. فقد تمت مراقبة خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد وجواو بيدرو مهاجم تشيلسي، لكن نادييهما غير مستعدين للتفاوض على رسوم أقل.
برشلونة أمام مفاوضات حاسمة
من المتوقع أن يواصل برشلونة المفاوضات مع مانشستر يونايتد في محاولة لحسم مستقبل راشفورد قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد. كما يرغب اللاعب في الحصول على توضيح بشأن وضعه بعد أن أدرجه توماس توخيل في تشكيلة منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم. من ناحية أخرى، يبدو أن مانشستر يونايتد مصمم على تجنب إبرام اتفاقية إعارة أخرى، وسيواصل الضغط من أجل إتمام انتقال نهائي.