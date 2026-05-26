مانشستر يونايتد مُصر على موقفه.. برشلونة يعيد التفاوض من أجل راشفورد!

يكثف البلوحرانا جهودهم للتعاقد مع راشفورد بشكل نهائي بعد فترة إعارته المثمرة في إسبانيا، ووفقًا لموقع talkSPORT، يخطط برشلونة لإجراء مفاوضات جديدة مع الشياطين الحمر قبل كأس العالم 2026. سجل اللاعب الدولي الإنجليزي 14 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 49 مباراة، مما أقنع هانسي فليك بضرورة إبقائه ضمن مشروع الهجوم طويل الأمد للنادي.

وبحسب ما ورد، اتفق الفريق الكتالوني على الشروط الشخصية مع راشفورد، الذي مستعد لقبول هيكل عقد معدل وراتب إجمالي مخفض للمساعدة في تسهيل عملية الانتقال.

ومع ذلك، فإن القيود المالية التي يواجهها برشلونة تعني أن المفاوضات مع مانشستر يونايتد ستركز الآن على رسوم الانتقال. لكن يونايتد يرفض تخفيض مطالبه. يريد الفريق الإنجليزي من برشلونة تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) والمنصوص عليه في اتفاقية الإعارة الأصلية، وهو غير مستعد للموافقة على صفقة إعارة أخرى.