مانشستر يونايتد مستعد "لبذل قصارى جهده" للتعاقد مع إليوت أندرسون، بعد أن أُضيف لاعب وسط بورنموث المفاجئ إلى قائمة المرشحين المحتملين لخلافة كاسيميرو

تأتي مساعي التعاقد مع أندرسون في الوقت الذي يستعد فيه مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة في خط الوسط، بعد أن أكد لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو رحيله قائلاً: "أعتقد أن الإعلان قد تم الآن. إن المودة التي أبداها المشجعون تجاهي أمر هائل. لكنني أعتقد حقاً أن القرار قد اتُخذ ونُفِذ".

مع شغور مركز لاعب خط الوسط الدفاعي، يبحث مانشستر يونايتد عن لاعب ذي خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. إلى جانب أندرسون، وضع النادي قائمة مختصرة تضم آدم وارتون لاعب كريستال بالاس وكارلوس باليبا لاعب برايتون. ومع ذلك، فإن الإضافة المفاجئة إلى خطة الطوارئ تلك هي أليكس سكوت لاعب بورنموث. برز لاعب خط وسط "الكرز" كمرشح مفاجئ لإدارة "الشياطين الحمر" بعد أن قدم بشكل هادئ موسمًا مثيرًا للإعجاب للغاية على الساحل الجنوبي.