مانشستر يونايتد مستعد "لبذل قصارى جهده" للتعاقد مع إليوت أندرسون، بعد أن أُضيف لاعب وسط بورنموث المفاجئ إلى قائمة المرشحين المحتملين لخلافة كاسيميرو
معركة مانشستر من أجل نجم فورست
يستعد مانشستر يونايتد لمنافسة غريمه مانشستر سيتي على التعاقد مع أندرسون، وفقًا لصحيفة «ذا صن». وفي حين لطالما اعتُبر سيتي المرشح الأوفر حظًا لضم لاعب نوتنغهام فورست، يُقال إن يونايتد مستعد «لبذل كل ما في وسعه» لضمان انتقاله إلى «مسرح الأحلام» بدلاً من ذلك. شهد اللاعب السابق في نيوكاسل ارتفاعاً كبيراً في قيمته هذا الموسم، وحصل على مكان أساسي في تشكيلة إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل. مع عقد يمتد حتى عام 2029 في سيتي جراوند، يتمتع فورست بموقف تفاوضي قوي، لكن مانشستر يونايتد يرى أن أندرسون هو الخيار المثالي لتحديث خط وسطه.
بديل لكاسيميرو الذي سيغادر
تأتي مساعي التعاقد مع أندرسون في الوقت الذي يستعد فيه مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة في خط الوسط، بعد أن أكد لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو رحيله قائلاً: "أعتقد أن الإعلان قد تم الآن. إن المودة التي أبداها المشجعون تجاهي أمر هائل. لكنني أعتقد حقاً أن القرار قد اتُخذ ونُفِذ".
مع شغور مركز لاعب خط الوسط الدفاعي، يبحث مانشستر يونايتد عن لاعب ذي خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. إلى جانب أندرسون، وضع النادي قائمة مختصرة تضم آدم وارتون لاعب كريستال بالاس وكارلوس باليبا لاعب برايتون. ومع ذلك، فإن الإضافة المفاجئة إلى خطة الطوارئ تلك هي أليكس سكوت لاعب بورنموث. برز لاعب خط وسط "الكرز" كمرشح مفاجئ لإدارة "الشياطين الحمر" بعد أن قدم بشكل هادئ موسمًا مثيرًا للإعجاب للغاية على الساحل الجنوبي.
سباق مصيري لساندرو تونالي
أندرسون ليس الاسم البارز الوحيد الذي يدور حوله الاهتمام، حيث يُقال إن مانشستر يونايتد يستعد أيضًا لمنافسة مانشستر سيتي في السعي وراء لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد ساندرو تونالي. يُنظر إلى اللاعب الدولي الإيطالي على أنه خيار متميز آخر لتعزيز خط الوسط جنبًا إلى جنب مع الموهبة الصاعدة كوبي ماينو. ويأتي اهتمام مانشستر يونايتد بلاعب ميلان السابق في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى ضم لاعبين يتمتعون بخبرة راسخة في البطولات الأوروبية أو الدوري الإنجليزي الممتاز. مع تبلور عملية إعادة هيكلة خط الوسط، من المتوقع أن يوقع النادي مع لاعبين جديدين على الأقل في هذا المركز لتزويد مايكل كاريك بالأدوات اللازمة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد الإنفاق بسخاء على مهاجمين مثل ماتيوس كونها وبنجامين سيسكو الصيف الماضي، تحول التركيز في أولد ترافورد بشكل واضح نحو خط الوسط. ومع احتلال مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب وتوجهه نحو العودة إلى المسابقة الأوروبية الكبرى، قد يكون جاذبية المشاركة في دوري أبطال أوروبا العامل الحاسم في السباق على العديد من المرشحين المدرجين على قائمة مانشستر يونايتد المختصرة.