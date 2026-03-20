مانشستر يونايتد "على وشك" التوصل إلى اتفاق بشأن عقود جديدة مع كوبي ماينو وهاري ماجواير
رؤية طويلة الأمد لمدينة ماينو
وفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، فإن أهم صفقة تتعلق باللاعب ماينو البالغ من العمر 20 عامًا. ورغم أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027، فإن مانشستر يونايتد مستعد لمنح خريج أكاديمية النادي تمديدًا ضخمًا يمتد حتى صيف عام 2031. ويأتي هذا العقد المقترح مصحوبًا بزيادة كبيرة في الراتب، مما يعكس مكانته كأحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا. وتشير المفاوضات حول هذا الالتزام طويل الأمد إلى نية مانشستر يونايتد بناء خط وسطه المستقبلي حول الكفاءة الفنية والهدوء اللذين يتمتع بهما ماينو.
من حالة عدم اليقين بشأن الانتقال إلى العودة إلى منتخب إنجلترا
لم يكن طريق ماينو نحو هذا العقد الجديد خالياً من العقبات. فخلال فترة تولي روبن أموريم منصب المدرب الرئيسي، فقد لاعب الوسط مكانه في التشكيلة الأساسية، وورد أنه فكر في الانتقال على سبيل الإعارة بعيداً عن أولد ترافورد لضمان حصوله على وقت لعب. ومع ذلك، فقد أثبت رفض النادي الثابت السماح له بالرحيل أنه كان قراراً صائباً. منذ تولي كاريك المسؤولية، عاد ماينو إلى صدارة التشكيلة الأساسية، حيث خاض 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. وتوج هذا الصعود بعودته إلى منتخب إنجلترا الأول. إن تحوله من لاعب هامشي محبط إلى لاعب لديه الآن فرصة حقيقية للانضمام إلى منتخب "الأسود الثلاثة" في كأس العالم يؤكد أهميته الحيوية في الخطة التكتيكية لكاريك.
تحقيق الاستقرار الدفاعي بفضل ماغواير
على الصعيد الدفاعي، يقترب ماغواير أيضًا من التوصل إلى اتفاق بشأن عقده. وكان من المقرر سابقًا أن يصبح اللاعب حرًا في نهاية الموسم الحالي، لكن المدافع يعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة على عقد جديد مدته عام واحد مع خيار للتمديد لمدة 12 شهرًا إضافية. وما زال ماغواير، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني - وهو ما كان رقمًا قياسيًا آنذاك - شخصية بارزة في أولد ترافورد. اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً هو لاعب آخر تمت مكافأته على أدائه القوي بمنحه مكاناً في تشكيلة منتخب إنجلترا.
السباق على المراكز الأربعة الأولى
توقيت تمديد هذين العقدين ليس من قبيل الصدفة. فقد كان كل من ماينو وماغواير حاضرين دائمًا في التشكيلة الأساسية في جميع المباريات التسع التي قادها كاريك. تحت قيادة لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، اكتسب الفريق دقة هجومية وانضباطاً دفاعياً دفعه إلى احتلال مركز في دوري أبطال أوروبا. وفيما يستعد الفريق لمواجهة بورنموث مساء الجمعة، من المتوقع أن يمنح النجاح في إتمام مفاوضات العقود دفعة معنوية إضافية لفريق يبدو قادراً بشكل متزايد على منافسة نخبة الدوري مرة أخرى.
