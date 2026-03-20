مانشستر يونايتد، زيركزي يرغب في العودة إلى إيطاليا: الأولوية للدوري الإيطالي، وأين يمكن أن ينتقل

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، في جوهره، هو: إذا كان زيركزي سيغادر إيطاليا، فأين يمكن أن يلعب؟

خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد تقوم العديد من أندية الدوري الإيطالي بإحداث ثورة في خط هجومها: إنتر، يوفنتوس، ميلان، نابولي، وحتى روما نفسها.

قد يهتم فريق النيرازوري بقيادة تشيفو به في حالة رحيل ماركوس ثورام وبيعه وتحقيق ربح من بيعه؛ وقد استطلع فريق البيانكونيري بقيادة سباليتي اللاعب في الماضي وسيتعين عليهم التعامل مع مصير أوبيندا وديفيد؛ وسيتعين على فريق الروسونيري بقيادة أليجري - الفريق الذي بدا أنه وجهته المقصودة قبل مانشستر يونايتد - حل المشاكل المتعلقة بجيمينيزونكونكووفولكروغ بشكل أساسي؛ فريق الأزوري بقيادة كونتي - الذي ارتبط اسمه به في الماضي - قد يفكر في لاعب بمثل ملامحه، الذي يحظى بتقدير مدرب الفريق النابولي؛ وأخيرًا، قد يعود فريق الجيالوروسي بقيادة جاسبيريني إلى السعي وراءه بعد فشل التوصل إلى اتفاق في يناير.

هل ستكون إيطاليا مرة أخرى مستقبل جوشوا زيركزي؟ على الأرجح، لن يكون مانشستر يونايتد جزءًا من مصيره.