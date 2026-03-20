Gabriele Stragapede

ترجمه

مانشستر يونايتد، زيركزي يرغب في العودة إلى إيطاليا: الأولوية للدوري الإيطالي، وأين يمكن أن ينتقل

ما الذي يتردد حول مستقبل مهاجم «الشياطين الحمر»؟

لا يزال مستقبل جوشوا زيركزي مجهولاً. ففي كل فترة انتقالات تذكر، منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، ظل اسم المهاجم الهولندي مدرجاً على قوائم العديد من الأندية في أنحاء أوروبا، لا سيما تلك التي تنتمي إلى الدوري الإيطالي.

ولكن ماذا سيكون مصيره في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؟

  • موسمه مع مانشستر يونايتد

    لم تكن موسمه في مانشستر إيجابية بالتأكيد. ففي 20 مباراة خاضها بين الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو - بإجمالي 546 دقيقة فقط قضاها على أرض الملعب، مع مشاركته في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في التشكيلة الأساسية - سجل هدفين وصنع هدفاً واحداً.

    وهو حصيلة غير مرضية بشكل عام بالنسبة لزيركزي نفسه، الذي يستعد لتغيير مسار مسيرته الاحترافية والعودة إلى المكان الذي أظهر فيه كل موهبته.

  • الأولوية لإيطاليا

    وفقًا لما ذكره ماتيو موريتو على قناة يوتيوب باللغة الإيطالية الخاصة بفابريزيو رومانو، وبسبب قلة فرص المشاركة والوقت المحدود الذي حصل عليه هذا الموسم (28 دقيقة إجمالاً في آخر تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز)، سيعود زيركزي ليكون اسمًا مطروحًا في سوق الانتقالات القادمة.

    ولدى المهاجم الهولندي أولوية واضحة تمامًا: العودة إلى إيطاليا واللعب مرة أخرى في الدوري الإيطالي.

    ومع ذلك، ستكون المنافسة على انضمامه إلى الدوري الإيطالي شديدة، لأن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد استطلعت معلومات من الوكلاء المحيطين باللاعب ومن نادي مانشستر يونايتد بهدف إبرام صفقة في الصيف. وعلى أي حال، تراقب عدة أندية إيطالية الوضع عن كثب.

  • خلف الكواليس في روما

    وكان زيركزي قد اقترب بالفعل خلال فصل الشتاء وشهر يناير من العودة إلى الدوري الإيطالي؛ بل إنه كان على وشك الانتقال إلى نادي روما.

    لكن مانشستر يونايتد اختار الانتظار - أيضًا بسبب اللاعبين المستدعيين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية - وعدم التخلي عن اللاعب، مفضلاً الإبقاء عليه في التشكيلة للنصف الثاني من الموسم. لذلك، تقرر الاستمرار معاً، وقام الجيالوروسي - بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب الهولندي - بتحويل اهتمامهم إلى لاعبين آخرين مثل مالين وفاز.

  • إلى أين يمكنه الذهاب

    والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، في جوهره، هو: إذا كان زيركزي سيغادر إيطاليا، فأين يمكن أن يلعب؟

    خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد تقوم العديد من أندية الدوري الإيطالي بإحداث ثورة في خط هجومها: إنتر، يوفنتوس، ميلان، نابولي، وحتى روما نفسها.

    قد يهتم فريق النيرازوري بقيادة تشيفو به في حالة رحيل ماركوس ثورام وبيعه وتحقيق ربح من بيعه؛ وقد استطلع فريق البيانكونيري بقيادة سباليتي اللاعب في الماضي وسيتعين عليهم التعامل مع مصير أوبيندا وديفيد؛ وسيتعين على فريق الروسونيري بقيادة أليجري - الفريق الذي بدا أنه وجهته المقصودة قبل مانشستر يونايتد - حل المشاكل المتعلقة بجيمينيزونكونكووفولكروغ بشكل أساسي؛ فريق الأزوري بقيادة كونتي - الذي ارتبط اسمه به في الماضي - قد يفكر في لاعب بمثل ملامحه، الذي يحظى بتقدير مدرب الفريق النابولي؛ وأخيرًا، قد يعود فريق الجيالوروسي بقيادة جاسبيريني إلى السعي وراءه بعد فشل التوصل إلى اتفاق في يناير.

    هل ستكون إيطاليا مرة أخرى مستقبل جوشوا زيركزي؟ على الأرجح، لن يكون مانشستر يونايتد جزءًا من مصيره.