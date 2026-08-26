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عرض اللحظات الأخيرة .. مانشستر يونايتد يضع 50 مليونًا على طاولة ريال مدريد من أجل ضم نجمه

مانشستر يونايتد
إدواردو كامافينجا
ريال مدريد
انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني

يبحث مانشستر يونايتد عن صفقة في خط الوسط.. الأنظار مُوجَّهة نحو ريال مدريد.

وفقًا لتسريبات، يُقال إن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا في اللحظات الأخيرة بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون يورو حسب سعر الصرف) للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينجا، قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ويرغب مايكل كاريك بهذا في إضافة الجودة إلى خط الوسط.

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    مانشستر يونايتد مستعد لاختبار مدى تمسك ريال مدريد بلاعبه كامافينجا عبر عرض مهم قُدّم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

    وبحسب الوسيلة الإعلامية الإسبانية Cadena SER، فقد حدّد نادي البريميرليج لاعب الوسط متعدد المهام باعتباره الهدف الأول لتعزيز صفوفه.

    ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي انضم قادمًا من رين عام 2021، بعقد مع سانتياجو برنابيو حتى عام 2029. وعلى الرغم من الصفقات الأخيرة، يسعى مسؤولو أولد ترافورد إلى إبرام صفقة كبيرة لتجديد خط الوسط.

    ويأتي هذا الاهتمام في توقيت لافت بالنسبة للنادي الإسباني، الذي يقوده الآن المدرب السابق ليونايتد جوزيه مورينيو، والذي كان قد أعلن انتهاء سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد.

    غير أن عرضًا رسميًا للاعب يجد صعوبة في الحصول على فرص للعب قد يدفعه إلى تغيير رأيه. ففي الموسم الماضي خاض 43 مباراة سجّل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة، لكنه حتى الآن لم يلعب سوى 10 دقائق بعد دخوله بديلًا في الفوز 2-1 على إسبانيول في مباراة الافتتاح.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    الصعوبات في خط الوسط تُطلق شرارة نهاية مثيرة

    يُنظر إلى التحرك المفاجئ من أجل كامافينجا على أنه رد فعل على النتائج الأخيرة لمانشستر يونايتد. فقد عاش فريق كاريك يوماً مخيباً للآمال، بخسارته 0-2 أمام هال سيتي في مباراة أبرزت محدودية العمق والتوازن في خط الوسط.

    سبق لكاريك أن تعاقد مع يوري تيليمانس وأندري سانتوس، ومؤخراً مع كارلوس باليبا قادماً من برايتون. لكن فرصة ضم موهبة مثل كامافينجا، الذي توّج بلقبَي الليجا ودوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد، تُعد مغرية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

  • منافسة تشيلسي وأولويات تشكيلة الفريق

    مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز المهتم بالصفقة، إذ يُقال إن تشيلسي أيضًا يدخل المنافسة على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. ووفقًا لمصادر إسبانية، لا يزال لدى الشياطين الحمر نحو 80 مليون جنيه إسترليني للاستثمار، تُقسَّم بين شراء كامافينجا والظهير الأيسر لبرشلونة أليخاندرو بالدي.

    وفي خط الدفاع، إلى جانب الاهتمام الطويل بلويس هول، تردد أيضًا اسم مايلز لويس-سكيلي لاعب آرسنال. ومع ذلك، لم يُبرم النادي بعد أي صفقة لضم ظهير أيسر جديد، ما يجعل الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات حاسمة.

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    لا تزال العقبات قائمة في المرحلة النهائية من حملة التعاقدات

    على الرغم من الطموحات، يجد يونايتد صعوبة في إقناع أهدافه الرئيسية بالانتقال إليه. تشير أنباء حديثة إلى أن بالدي يفضل البقاء في برشلونة، وهو ما يشكل عقبة أمام خطط كاريك الدفاعية. ومع ذلك، يبقى يونايتد واثقًا بشأن كامافينجا، المتواجد حاليًا خارج حسابات ريال مدريد، حيث يفضل مورينيو تشواميني وفالفيردي والصفقة الجديدة برناردو سيلفا.

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