تطورات مثيرة.. مالك مانشستر يونايتد يفاجئ الاتحاد وصفقة فرانك كيسييه تقترب أكثر

النجم الإيفواري فرانك كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني برشلونة.
صفقة كيسييه كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2026.
ومع الفريق الأهلاوي.. سجل كيسييه 26 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 119 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء محليًا أو على المستوى القاري، حتى الرحيل في صيف العام الحالي.
ولعب النجم الإيفواري دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026؛ إلى جانب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي المنصرم.