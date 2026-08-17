تطورات مثيرة.. مالك مانشستر يونايتد يفاجئ الاتحاد وصفقة فرانك كيسييه تقترب أكثر

واستكمالًا لخبره.. أعلن الصحفي الرياضي هتان النجار، دخول تحالف ثالث جديد، بقيادة مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لشراء عملاق جدة الاتحاد، في الفترة القادمة.

وأشار النجار إلى أن تحالف مالك مانشستر يونايتد، الذي يسعى لشراء الاتحاد؛ يضم شريكًا سعوديًا أيضًا، لم يذكر هويته.

وأساسًا.. مانشستر يونايتد مملوك لعائلة جليزر الأمريكية؛ بالإضافة إلى الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، الذي يدير الشؤون الرياضية في النادي.

لذا على الأغلب أن النجار يقصد راتكليف؛ في حديثه عن رغبة مالك مانشستر يونايتد، في شراء العميد الاتحادي.