AFP
مستقبله معلق في ريال مدريد والسر في كريستيانو رونالدو.. إندريك يغازل مانشستر يونايتد!
تأثير رونالدو
رونالدو، الذي أصبح أيقونة عالمية خلال فترة لعبه الأولى في أولد ترافورد قبل انتقاله إلى ريال مدريد، يُعد نموذجًا مثاليًا للاعب البرازيلي الشاب الدولي.
وقال إندريك لمجلةFourFourTwo أثناء حديثه عن تطوره: "لقد تابعت مسيرة رونالدو في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والآن في النصر. لا يهم أين يكون، سأتابعه دائماً".
- AFP
الشغف بفريق "الشياطين الحمر"
اعترف إندريك بأن مانشستر يونايتد هو نادٍ يحظى في قلبه بمكانة خاصة. وتعود هذه العلاقة بشكل مباشر إلى مشاهدته لمقاطع فيديو للفريق في الدوري الإنجليزي خلال الفترة التي كان فيها رونالدو يرعب الأظهرة تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.
وكشف المهاجم عن حبه لهذا العملاق الإنجليزي بقوله: "هناك لعب كريستيانو رونالدو! لقد نشأت وأنا أشاهده هناك، وأكنّ عاطفة كبيرة تجاه مانشستر يونايتد".
من المؤكد أن مثل هذه التعليقات ستثير الحماس بين مشجعي أولد ترافورد، حتى لو ظل الانتقال إلى إنجلترا احتمالاً بعيداً في الوقت الحالي.
مستقبل محتمل في الدوري الإنجليزي
كما اعترف إندريك بأنه تلقى عروضاً من أندية الدوري الإنجليزي في يناير، قبل انتقاله إلى ليون. وقال: "نعم، كان هناك اهتمام من أندية إنجليزية، ومن إيطاليا وألمانيا أيضاً. أبدت بعض الأندية الممتازة اهتمامها، لكن ليس من الضروري ذكر الأسماء. أشكرهم على اهتمامهم. الرب موجود في حياتي، وعندما سمعت عن الأندية الإنجليزية المهتمة، لم أسمع الرب يقول لي إنها الوجهة المناسبة في ذلك الوقت، وكذلك زوجتي. عندما تتزوج، تعرف من هو المسؤول الحقيقي! [يضحك] لذا من المهم الاستماع إلى رأيها. لكن عندما ظهر اسم ليون، شعرنا أنا وزوجتي بلمسة من الرب. إذا ذهبت يومًا ما إلى الدوري الإنجليزي ، فلن يكون ذلك قراري فقط، بل سيكون شيئًا يضعه الرب في طريقي".
- Getty Images Sport
العب في صفوف ليون على سبيل الإعارة
ورغم أن مستقبله على المدى الطويل مرتبط بنادي ريال مدريد إلا أن اللاعب لا يضمن العودة للملكي في ظل التخمة الهجومية هناك.
ولم تخل فترة إندريك في فرنسا من التحديات، حيث لجأ المدرب باولو فونسيكا مؤخرًا إلى تكتيك متعمد يهدف إلى إثارة رد فعل من اللاعب الشاب عقب بعض الأداء المتقلب.
وكان فونسيكا قد أعرب سابقاً عن إحباطه علناً، معترفاً بأنه "غير راضٍ" عن أداء المهاجم ومشيراً إلى أن لاعباً بمثل موهبته عليه "واجب" القيادة. ومع ذلك، يبدو أن نهج الحب الصارم قد أتى بثماره، حيث استجاب إندريك على أرض الملعب لمساعدة ليون في السعي للتأهل إلى البطولات الأوروبية مع دخول الموسم المحلي مراحله النهائية.