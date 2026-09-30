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Nasser Al-Khelaifi PSGGetty Images
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

ناصر الخليفي رافضًا إدانة مانشستر سيتي بالـ115 مخالفة: لست محاميًا وعلينا مساعدة بعضنا البعض!

مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

رئيس باريس سان جيرمان يميل إلى الحياد

قدّم رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ردًا متزنًا في أعقاب الأنباء المدوية التي أفادت بإدانة مانشستر سيتي بارتكاب 115 مخالفة للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض المسؤول القطري، الذي تحدث بصفته رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية، إدانة العملاق الإنجليزي رغم خطورة النتائج التي تم التوصل إليها.

  • الدوري الإنجليزي الممتاز يدين مانشستر سيتي بانتهاكات مالية

    اهتزت الكرة الأوروبية بعد أن أكد الدوري الإنجليزي الممتاز إدانة مانشستر سيتي بجميع الاتهامات المالية الموجهة إليه. وتعود هذه المخالفات إلى استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي، وتشمل انتهاكات واسعة للوائح المالية.

    وقد خلص المحققون إلى أن سيتي أخفى تكاليف تشغيلية وضخّم عائدات الرعاية بشكل مصطنع. وقد سمحت هذه الأفعال للنادي بالالتفاف على حدود الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، ما منحه ميزة تنافسية غير عادلة.

    وسارع سيتي إلى الإعلان عن نيته استئناف الحكم. ويأتي هذا الطعن القانوني من النادي قبل صدور أي عقوبة أو جزاء رسمي من الدوري الإنجليزي الممتاز.


  • Nasser Al-Khelaifi PSGGetty Images

    الخليفي يرفض إدانة مانشستر سيتي

    وخلال حديثه في الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين لاتحاد الأندية الأوروبية (EFC) في كوبنهاغن يوم الثلاثاء، قدّم رئيس باريس سان جيرمان الخليفي وجهة نظر محايدة.

    وفي معرض مخاطبته للمندوبين بصفته رئيساً للمنظمة، دعا إلى التحلي بالصبر ريثما تأخذ الإجراءات القانونية مجراها.

    وقال الخليفي: "أولاً، نحن لسنا هنا للحكم على أمر لم يُحسم بعد. ثانياً، نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض ودعم بعضنا البعض. وبالطبع، إذا كان هناك أي خطأ... أنا لست محامياً، لكنني أعتقد أن من حقهم الاستئناف، لذا فهو ليس القرار النهائي.

    "ولسنا في موقع يخوّلنا قول [أي شيء]، فالأمر يتعلق أكثر بالبريميرليج، وهو شأن يخص نادياً إنجليزياً. لننتظر ونرَ إلى أين ستؤول الأمور."

    كما أشاد الخليفي بالرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، العضو في مجلس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية.

    وقال: "كان فيران رائعاً بالنسبة للمجلس. إنه إضافة كبيرة تمنحنا قيمة بفضل معرفته. مسيرته رائعة، ومانشستر سيتي قدّم أيضاً الكثير من الأمور الإيجابية، لكنني لست في موقع يخوّلني إصدار الأحكام. نحن لسنا قضاة أو محكمة."


  • تجنب لأي مشكلة

    تؤكد تصريحات الخليفي وجود نية واضحة للحفاظ على الوحدة بين نخبة الأندية الأوروبية وسط تداعيات القضية. فمن خلال حصر الحكم بالإدانة في إطار كونه شأنًا إنجليزيًا محليًا بحتًا، تجنّب رئيس رابطة الأندية الأوروبية إحداث شرخ في العلاقة بين الجهات الحاكمة لكرة القدم الأوروبية وأحد أبرز أعضائها.

    كما يسلّط دعمه العلني لسوريانو الضوء على النفوذ الراسخ الذي يتمتع به المدير التنفيذي لسيتي. فرغم الطبيعة الدامغة لنتائج تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز، يبقى سوريانو شخصية تحظى بتقدير كبير داخل كرة القدم الأوروبية.


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  • Khaldoon Al Mubarak Man CityGetty

    العقوبات الرسمية تتأجل بسبب استئناف سيتي

    ينصب التركيز الآن على العقوبات الوشيكة من الدوري الإنجليزي الممتاز. غير أن الاستئناف الفوري الذي تقدّم به سيتي يضمن تعليق أي حل نهائي بشكل قاطع.

    ولا يزال الجدول الزمني الدقيق لهذا الطعن القانوني غير واضح، ما يعني أن النادي سيواصل نشاطه في انتظار صدور الحكم النهائي.

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