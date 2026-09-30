"هذا ما يجب أن تعرفه الجماهير" .. جوارديولا يعلق بشكل رسمي على إدانة مانشستر سيتي بمخالفات التلاعب المالي!

خرج بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق، من أجل توجيه الدعم إلى النادي الإنجليزي، تزامنًا مع التحقيقات الجارية حول حدوث مخالفات مالية وقانونية، تهدد التاريخ التي صنعه النادي على مدار السنوات الماضية.

العديد من الألقاب التي أحرزها مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة في إنجلترا باتت مهددة، بعدما ثبتت إدانة النادي في 114 من أصل 115 تهمة معلّقة تتعلق بمخالفات في الرواتب والحسابات المالية.

المدرب الذي رفع الغالبية العظمى من تلك الألقاب، بيب جوارديولا، اختار أن يُدلي بصوته من خلال تدوينة عبر موقع "إنستجرام".