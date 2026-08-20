بعد رحيل رودري .. مانشستر سيتي يفاجئ اليونايتد ويستهدف نجم الدوري الإيطالي بـ60 مليون!

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يضع السيتي أنظاره على لاعب وسط روما كوني، في سعيه لتعزيز خياراته في الوسط هذا الصيف؛ حيث برز الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا، كهدف جاد لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كوني قد ارتبط بشكل كبير بانتقال محتمل إلى الغريم المحلي، مانشستر يونايتد، في وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية، لكن الصفقة لم تكتمل. وما زال لم يغادر العاصمة الإيطالية بعد، ما يفتح الباب أمام معقل الاتحاد للانقضاض على الصفقة.