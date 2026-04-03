مانشستر سيتي يقدم عرضًا جديدًا لتمديد عقد رودري وسط اهتمام ريال مدريد بضمه

وقد تزايدت التكهنات بعد التقييم الصريح الذي قدمه رودري نفسه بشأن أهدافه المهنية. ولم يبذل لاعب الوسط أي جهد يذكر لتهدئة الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو. وقال رودري: «تبقى لي سنة واحدة في عقدي، وسيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث». وعندما سُئل بشكل محدد عن اهتمام ريال مدريد به، أضاف: «لا يمكنك رفض عرض من أفضل الأندية في العالم.

"أود العودة إلى الدوري الإسباني - ما زلت أتابعه. لم أكن أخطط للعب خارج إسبانيا، لكن مانشستر سيتي عرض عليّ الانضمام. الدوري الإنجليزي هو نقطة ضعفي وهو دوري مثير، لكنه دوري متطلب للغاية. إنه يدفعك إلى أقصى حدودك. أنا هناك منذ سبع سنوات الآن وألاحظ أن الوقت يمر. لكنني سعيد جدًا هناك في الوقت الحالي".