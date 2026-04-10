AFP
ترجمه
مانشستر سيتي يقترب من ضم قائد سبورتينغ لشبونة مورتن هجولماند، بينما يتطلع هوغو فيانا إلى لم شمله مع نجم خط الوسط
النادي يكثف مساعيه لضم قائد فريق سبورتينغ
عزز نادي مانشستر سيتي اهتمامه بخولماند قبيل فترة الانتقالات المقبلة. ووفقًا لصحيفة «أ بولا»، أجرى «السيتيزنز» بالفعل اتصالات غير رسمية مع النادي البرتغالي في محاولة للتقدم على منافسيه يوفنتوس ومانشستر يونايتد.
ويسعى مانشستر سيتي جاهداً للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي بمجرد انتهاء الموسم الحالي. ويعد المدير الرياضي فيانا عاملاً رئيسياً وراء هذا الزخم المتزايد، حيث إنه يعرف اللاعب جيداً من فترة عمله في سبورتنج. وكان فيانا مسؤولاً عن جلب هجولماند إلى لشبونة قادماً من ليتشي مقابل 19.5 مليون يورو في عام 2023. وقد وضع إلمامه باللاعب، إلى جانب العلاقة القوية بين الناديين، مانشستر سيتي في موقع قوي لإتمام الصفقة.
- AFP
نادي سبورتنج مستعد لمناقشة خفض قيمة رسوم الانتقال
على الرغم من أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، إلا أن مانشستر سيتي على دراية بتوقعات نادي سبورتينغ بشأن صفقة انتقال محتملة. ويبدو أن النادي البرتغالي منفتح على مناقشة صفقة تقل عن قيمة شرط الإفراج عن اللاعب البالغة 80 مليون يورو. وتشير التقارير إلى أن رئيس سبورتينغ فريدريكو فارانداس وإدارة النادي على استعداد لقبول مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.
كان اللاعب الدولي الدنماركي شخصية محورية خلال المواسم الثلاثة التي قضاها في لشبونة، حيث ساعد النادي في الحفاظ على نجاحه المحلي، بينما أثبت نفسه كأحد أكثر لاعبي خط الوسط موثوقية في الدوري.
اللاعب المثالي لخطط غوارديولا في خط الوسط
ووفقًا للتقرير نفسه، يأتي اهتمام مانشستر سيتي بهولماند في الوقت الذي يعكف فيه النادي على تقييم الهيكل طويل الأمد لخط وسطه، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل رودري. ويُعتبر اللاعب الدولي الدنماركي مناسبًا للمعايير الفنية والبدنية التي يطلبها بيب جوارديولا عادةً من لاعبي خط الوسط الدفاعيين.
تابع كشافو مانشستر سيتي اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن كثب طوال الموسم الحالي، وأعجبوا بذكائه التكتيكي وانضباطه الدفاعي وقدرته على التحكم في وتيرة اللعب من العمق. كان هجولماند حجر الزاوية في النظام التكتيكي لسبورتنج، وتولى قيادة الفريق خلال الفترة التي حصد فيها النادي لقبين متتاليين في الدوري. إن قيادته ورباطة جأشه في التعامل مع الكرة تجعله مرشحًا قويًا لتثبيت خط وسط مانشستر سيتي في المستقبل.
- Getty Images Sport
الأندية الرياضية تضع خطط طوارئ
يستعد نادي سبورتينغ بالفعل لاحتمال خسارة قائده في موسم 2026-2027. وقد بدأ قسم الكشافة بالنادي في تحديد البدائل المحتملة التي تضاهي حضور هجولماند البدني ونضجه وقيمته السوقية على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يتم إعادة استثمار أي رسوم انتقال يتم الحصول عليها مقابل لاعب الوسط الدنماركي في تعزيز تشكيلة الفريق، لا سيما في خط الوسط.
مع اقتراب فترة الانتقالات، قد تتسارع المناقشات في الأسابيع المقبلة. في الوقت الحالي، يظل مانشستر سيتي في صدارة السباق لضمان توقيع هجولماند في إطار استعداداته للموسم المقبل.