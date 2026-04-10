مانشستر سيتي يقترب من ضم قائد سبورتينغ لشبونة مورتن هجولماند، بينما يتطلع هوغو فيانا إلى لم شمله مع نجم خط الوسط

عزز نادي مانشستر سيتي اهتمامه بخولماند قبيل فترة الانتقالات المقبلة. ووفقًا لصحيفة «أ بولا»، أجرى «السيتيزنز» بالفعل اتصالات غير رسمية مع النادي البرتغالي في محاولة للتقدم على منافسيه يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ويسعى مانشستر سيتي جاهداً للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي بمجرد انتهاء الموسم الحالي. ويعد المدير الرياضي فيانا عاملاً رئيسياً وراء هذا الزخم المتزايد، حيث إنه يعرف اللاعب جيداً من فترة عمله في سبورتنج. وكان فيانا مسؤولاً عن جلب هجولماند إلى لشبونة قادماً من ليتشي مقابل 19.5 مليون يورو في عام 2023. وقد وضع إلمامه باللاعب، إلى جانب العلاقة القوية بين الناديين، مانشستر سيتي في موقع قوي لإتمام الصفقة.