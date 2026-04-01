مانشستر سيتي يطالب بيب جوارديولا بتوضيح موقفه بشأن مستقبله، في الوقت الذي ينتظر فيه اللاعبون المستهدفون في سوق الانتقالات الصيفية قرار المدرب
تتصاعد الضغوط من أجل اتخاذ قرار
وفقًا لموقع talkSPORT، سأل نادي مانشستر سيتي غوارديولا رسميًا عما إذا كان ينوي إكمال عقده الحالي. وفي أعقاب الفوز بكأس كاراباو، سعى النادي إلى الحصول على توضيح في الوقت الذي يبدأ فيه وضع خططه الصيفية موضع التنفيذ. لا تعرف الشخصيات البارزة في النادي، بما في ذلك المدير الرياضي هوغو فيانا، حتى الآن ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 55 عامًا سيبقى أم سيغادر في نهاية هذا الموسم. موقف النادي المبدئي هو ببساطة أن مدربه يمتلك عقدًا حتى صيف 2027، ولكن لا تزال هناك احتمالية واضحة لرحيله. ويأمل النادي أن يؤكد خططه قريبًا.
اللاعبون المستهدفون في سوق الانتقالات ينتظرون الأخبار
بدأت حالة عدم اليقين التي تحيط بمقعد المدرب تؤثر على استراتيجية التعاقدات في ملعب «إيتيهاد». ويُعتقد أن العديد من اللاعبين المستهدفين في سوق الصيف، ومنهم إليوت أندرسون لاعب «نوتنغهام فورست»، يأخذون مستقبل المدرب في الحسبان عند اتخاذ قراراتهم. ورغم أن «مانشستر سيتي» يظل وجهة جذابة بغض النظر عمن يتولى دفة القيادة، فإن وجود مدربهم الأسطوري يمثل عامل جذب كبير للمواهب الأوروبية المتميزة. لا يوجد ما يشير إلى أن اللاعبين سيرفضون الانضمام إلى النادي في حال رحيله، لكن عدم اليقين بشأن مستقبله يؤثر بالفعل على التخطيط. ويصر النادي على أنه هادئ ولديه خطط طوارئ جاهزة.
البحث عن خلفاء محتملين
وقد فاز المدرب بـ 19 لقبًا في مانشستر، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُفضل أن يكمل مدة عقده. ومع ذلك، يجب أن يكون النادي مستعدًا لأسوأ السيناريوهات. وينظر إلى إنزو ماريسكا باعتباره المرشح الأبرز لخلافته. كما ارتبطت أسماء روبرتو دي زيربي وفينسنت كومباني وشابي ألونسو بالمنصب الشاغر، رغم أن الأول تولى للتو منصب مدرب توتنهام. وعلى الرغم من تداول الأسماء، يؤكد النادي أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية، على أمل أن يبقى مدربهم حتى صيف 2027.
ماذا ينتظر مانشستر سيتي بعد ذلك؟
يواجه مانشستر سيتي نهاية صعبة للموسم تحت قيادة غوارديولا. وبعد أن حصد النادي لقب كأس كاراباو، يتأخر حالياً بفارق تسع نقاط عن أرسنال في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويجب على فريقه الآن التركيز على مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول في 4 أبريل.