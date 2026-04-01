مانشستر سيتي يطالب بيب جوارديولا بتوضيح موقفه بشأن مستقبله، في الوقت الذي ينتظر فيه اللاعبون المستهدفون في سوق الانتقالات الصيفية قرار المدرب

وفقًا لموقع talkSPORT، سأل نادي مانشستر سيتي غوارديولا رسميًا عما إذا كان ينوي إكمال عقده الحالي. وفي أعقاب الفوز بكأس كاراباو، سعى النادي إلى الحصول على توضيح في الوقت الذي يبدأ فيه وضع خططه الصيفية موضع التنفيذ. لا تعرف الشخصيات البارزة في النادي، بما في ذلك المدير الرياضي هوغو فيانا، حتى الآن ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 55 عامًا سيبقى أم سيغادر في نهاية هذا الموسم. موقف النادي المبدئي هو ببساطة أن مدربه يمتلك عقدًا حتى صيف 2027، ولكن لا تزال هناك احتمالية واضحة لرحيله. ويأمل النادي أن يؤكد خططه قريبًا.