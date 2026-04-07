مانشستر سيتي يستعد للتفوق على مانشستر يونايتد في صفقة انتقال إليوت أندرسون بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أعلن نجم نوتنغهام فورست تفضيله

ويسعى «السيتي» جاهدًا لإتمام صفقة انتقال أندرسون قبل أن يغادر للمشاركة في كأس العالم. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى تشكيلة توماس توخيل في البطولة المقبلة، بعد أن غاب عن التشكيلة في مباراة واحدة فقط منذ ظهوره الأول مع المنتخب ضد أندورا في يونيو الماضي. وقد شارك أندرسون أساسيًا في ست مباريات من أصل سبع خاضها مع «الأسود الثلاثة»، وغاب عن المباراة الأخيرة ضد أوروغواي، حيث اختار توخيل تشكيلتين مختلفتين تمامًا في كلتا المباراتين الوديتين الدوليتين.