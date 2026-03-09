مانشستر سيتي يستضيف ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يواجه تشيلسي فريق بورت فيل المتذيل في الدوري الإنجليزي

أدى قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى مواجهة مثيرة، حيث يستعد مانشستر سيتي لاستضافة ليفربول في مباراة قوية بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز. حجز فريق بيب جوارديولا مكانه في دور الثمانية بفوزه المقنع 3-1 على نيوكاسل يونايتد، محققاً فوزه الرابع على رجال إيدي هاو هذا الموسم.

وصل ليفربول إلى هذه المرحلة بعد أن انتقم من هزيمته الأخيرة في الدوري أمام ولفرهامبتون، وحقق فوزًا 3-1 في مولينوكس ليحجز مكانه في رحلة منتظرة إلى ملعب إتيهاد. ستحدد مباريات أبريل الفرق الأربعة التي ستتأهل إلى نصف النهائي في ويمبلي.