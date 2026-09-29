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مانشستر سيتي مستعد لخوض المعركة.. تعهد بالطعن قد ينقذ هالاند وزملائه!
سوريانو يوجه تحذيرًا حازمًا لمنافسيه في أوروبا
وصلت الدراما عالية المخاطر المحيطة بمزاعم سوء السلوك المالي لنادي مانشستر سيتي إلى ذروة جديدة هذا الأسبوع، حيث اتخذ الرئيس التنفيذي سوريانو موقفًا استباقيًا خلال تجمع لكبار صنّاع القرار في كرة القدم الأوروبية.
وخلال حديثه في اجتماع مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم في كوبنهاجن، ووفقًا لما نقلته Sky Sports، خاطب سوريانو نظراءه برسالة تحدٍّ مطلق بشأن التحقيق الجاري في الممارسات التجارية للنادي. وبدلاً من التراجع في مواجهة التقارير المضرّة، استغلّ الرئيس التنفيذي لسيتي المنصة ليشير إلى أن البطل الحالي يستعد لصراع قانوني طويل الأمد قد يعيد رسم ملامح إدارة كرة القدم الإنجليزية لسنوات مقبلة.
وفي حين تجنّب سوريانو الأسئلة العلنية من وسائل الإعلام خارج مقر الاجتماع، فقد وُصفت اتصالاته الداخلية بأنها حازمة ولا تقبل المساومة. وأفادت التقارير بأنه سلّط الضوء على أن الاتهامات الموجّهة إلى النادي باتت في العلن منذ ثماني سنوات، ملمّحًا إلى أن التوصل إلى حل ما زال احتمالاً بعيد المنال. ويأتي هذا الإيجاز الداخلي في مرحلة حاسمة، عقب تقارير واسعة النطاق تفيد بأن محكمة تحكيم مستقلة توصّلت أخيرًا إلى قرار بشأن الاتهامات الـ115 التي وجّهها الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023.
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خلدون المبارك يؤكد مجددًا براءته في رسالة إلى الجماهير
تعكس النبرة المتحدية التي أطلقها سوريانو في الدنمارك الموقف العلني الذي اتخذه خالدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي. ففي رسالة مباشرة إلى جماهير النادي، أعرب المبارك عن ثقته الكاملة بأن فريق الإتحاد سيُبرَّأ في نهاية المطاف من كل المخالفات.
وقال المبارك: "لا يزال أمام إجراءات الدوري الإنجليزي طريق طويل، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي بنفس القوة التي كانا عليها عند بداية هذه القضية. هناك أمور كثيرة أتمنى لو أستطيع مشاركتها معكم لمساعدتكم على فهم سبب شعورنا بهذه الثقة الكبيرة في موقفنا. لكن السرية الصارمة للإجراءات القانونية وإصرارنا على احترامها يعنيان أنني لا أستطيع القيام بذلك في الوقت الراهن. حتى هذه الرسالة خضعت لعدة مراجعات قانونية للتأكد من امتثالها."
الحكم والاستئناف الوشيك
هيمنت القضية على العناوين الرئيسية منذ يوم الجمعة، حين ظهرت تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي أُدين في الغالبية العظمى من التهم. وتتعلق المخالفات بشكل أساسي بمزاعم تضخيم إيرادات الرعاية والإخفاق في تقديم معلومات مالية دقيقة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار عدة مواسم.
وبينما لم يعلّق الدوري الإنجليزي الممتاز على النتائج المحددة، يواصل مانشستر سيتي نفي أي مخالفة، ويؤكد أن لديه أدلة تدعم موقفه. وكما قال المتحدث باسم مانشستر سيتي: "لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز جارية، مع وجود عناصر مهمة يتعين استكمالها، وهي خاضعة لسرية صارمة".
كما جدد النادي التأكيد على أن موقفه يظل متسقًا مع بيانه الصادر في فبراير 2023، وأنه احترم الإجراءات القانونية الواجبة طوال القضية التي استمرت ثماني سنوات.
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أندية الدوري الإنجليزي تسعى للحصول على وضوح قانوني بشأن التعويضات
لقد أحدث هذا الوضع شرخًا كبيرًا داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تدرس عدة أندية منافسة الآن خياراتها القانونية الخاصة. وبينما يُعدّ مانشستر سيتي استئنافه، تسعى فرق أخرى في الدوري، بحسب التقارير، للحصول على مشورة قانونية متخصصة لتحديد ما إذا كان من حقها الحصول على تعويضات عن الفترة التي ثبت خلالها انتهاك سيتي للوائح المالية.
وترتكز حجة المنافسين على فكرة أن التفاف سيتي المزعوم على القواعد منحه أفضلية رياضية غير عادلة، ما قد يكون كلّف أندية أخرى ألقابًا وتأهلًا إلى المسابقات الأوروبية، إضافة إلى الجوائز المالية وعائدات البث المرتبطة بها.
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