مانشستر سيتي، غوارديولا: "هل تشتت انتباهنا أثناء الإحماء بسبب أرسنال؟ لا أعرف، كنت أشرب بيرة. الآن يمكنكم انتقاد تشكيلتي"

شهدت المؤتمر الصحفي الذي أعقب تعادل مانشستر سيتي مع وست هام بنتيجة 1-1 موقفاً غريباً. وقد أدى هذا التعادل إلى إعاقة طموحات «السيتيزنز» في اللحاق بأرسنال، الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 9 نقاط (على الرغم من أن فريق غوارديولا قد خاض مباراة أقل ولا يزال أمامه مواجهة مباشرة مع «الغانرز»).

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أجاب بيب غوارديولا على أسئلة الصحفيين الحاضرين، وأثارت إحدى تصريحاته دهشة الحاضرين. فقد سُئل المدرب الإسباني عما إذا كان لاعبوه، أثناء الإحماء، مشتتين بنتيجة مباراة أرسنال، فوضح المدرب الإسباني الموقف قائلاً: "كنت أشرب بيرة قبل المباراة، لذا لم أرَ اللاعبين. لا أعرف ماذا كانوا يفعلون. كانوا منشغلين بالإحماء. بالطبع كان من الأفضل ألا يفوز أرسنال، لكن هذه الأمور تحدث".