لا أمان في لندن: عذر وحيد لهالاند "المختفي" .. جوارديولا أشهر سلاح روسينيور بصدره وجماهير آرسنال تعض الأنامل!

من قلب لندن، جاء بيب جوارديولا ليوجه ضربة قاضية إلى تشيلسي، ويعلنها إلى آرسنال، احذر من "عودة تاريخية" تعيد أبناء أرتيتا باكين إلى منازلهم في نهاية الموسم.

45 دقيقة كانت كفيلة بحسم كل شيء في ستامفورد بريدج، ثلاثية نظيفة أمطرها مانشستر سيتي في شباك آرسنال، عن طريق نيكو أوريلي، مارك جيهي، جيريمي دوكو، في الدقائق 51 و57 و68، ليحسم الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "موسم 2025-2026".

ومع تبقي مباراة "مؤجلة"، استعاد مانشستر سيتي، طريق النقاط الثلاث، بعد تعادلين، ليحل في الوصافة بـ64 نقطة، ويقلص الفارق مع "المتصدر" آرسنال، إلى ست نقاط.

ولمن فاتته المتابعة، فإن حالة من الجنون تظهر في ساحة البريمييرليج "مجددًا"، ويكفي القول إن فوزًا آخر للسيتي وهزيمة لآرسنال، وقد تكون في مواجهة الفريقين، السبت المُقبل، قد ينهي الموسم بتساوي النقاط، لنبدأ الحديث عن معايير أخرى تمنح اللقب.