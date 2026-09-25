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أحمد فرهود

"سيتي جروب" في خطر: بين تعرضه للخداع وهروبه من المستقبل الأسود.. قرار الإدانة يفتح ملف رحيل بيب جوارديولا المسكوت عنه!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
الدوري الإنجليزي الممتاز

واحد من أخطر الملفات في الوسط الرياضي..

في 22 مايو 2026؛ أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا الرحيل عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

قرار جوارديولا هز العالم وقتها؛ حيث حسم المدير الفني الإسباني موقفه، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع مانشستر سيتي آنذاك.

المهم.. السيتزنس بدأ عملية "الإحلال والتجديد"، بعد انتهاء حقبة استمرت لـ10 سنوات مع جوارديولا؛ وذلك بتعاقد النادي مع المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، وعدد من اللاعبين.

إلا أن مخطط إعادة بناء مانشستر سيتي، بعد المدير الفني الإسباني المخضرم؛ يبدو أنها تعرضت لضربة قوية للغاية، في الساعات القليلة الماضية.

السبب في ذلك؛ هو خبر الصحفي الرياضي ديفيد أورنستين الذي أعلن فيه إدانة مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل الـ115، المُتعلقة بانتهاكات "اللعب المالي النظيف" وغيرها.

خبر أورنستين أعاد فتح ملف رحيل جوارديولا عن مانشستر، بالإضافة إلى مدى تضرر أندية "سيتي جروب"؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • guardiola(C)Getty Images

    بيب جوارديولا.. معاناة نفسية بسبب الحياة الزوجية

    أولًا.. يجب التأكيد على أن رحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ قد يكون بسبب العديد من الأمور المختلفة، على النحو التالي:

    * 1/ عائلية ونفسية.

    * 2/ ذهنية ورياضية.

    * 3/ قضائية.

    وبخصوص الأسباب العائلية والنفسية؛ فالعالم أجمع يعرف الأزمة التي عانى منها جوارديولا، خلال الفترة الماضية.

    هذه الأزمة تتعلق بانفصاله عن زوجته؛ الأمر الذي أثر على نفسية جوارديولا بشكلٍ واضح للغاية، بدرجة انعكست على تصرفاته في عمله.

    نعم.. جاءت لحظة شاهدنا فيها المدير الفني الإسباني المخضرم، يقوم بجرح نفسه وتحديدًا في وجهه؛ وذلك أثناء انفعالاته المبالغ فيها، خلال المباريات.

    ومثل هذه التصرفات كانت جديدة على بيب جوارديولا، وغير معهودة عنه أبدًا؛ الأمر الذي دفع البعض لتوجيه النصيحة له، بضرورة أخذ قسط من الراحة.

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    بيب جوارديولا.. إرهاق ذهني يقود إلى الفشل الرياضي

    واستكمالًا لما سبق؛ سنتطرق الآن إلى السبب الذهني والرياضي الذي قد يكون وراء رحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وإذا دققت النظر عزيزي القارئ؛ ستجد أن مانشستر سيتي تحوّل مع جوارديولا في آخر موسمين، من فريق يسيطر على الألقاب الكبيرة إلى الخروج بكؤوس صغيرة.

    * ألقاب "سيتي جوارديولا" في آخر موسمين:

    - موسم 2024-2025: الدرع الخيرية.

    - موسم 2025-2026: كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

    ويأتي ذلك بعد أن قاد جوارديولا السيتزنس، للتتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال أول 8 مواسم له مع الفريق السماوي؛ بالإضافة إلى الحصول على اللقب الأول والوحيد - حتى الآن - في تاريخ النادي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ولذا.. فإن جوارديولا قد يكون وصل في صيف عام 2026، إلى مرحلة "الإرهاق الذهني"؛ التي تجعله غير قادر على تقديم الإضافة إلى مانشستر سيتي، وبالتالي قرر الرحيل.

    بمعنى أوضح؛ المدير الفني الإسباني من الممكن أنه لم يجد الحلول الفنية والتكتيكية، التي تجعله يعيد سيتي إلى منصات التتويج بالبطولات الكبيرة مجددًا.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    بيب جواريولا.. الهروب من مستقبل مانشستر سيتي الأسود

    الآن.. لنتحدث عن السبب القضائي؛ الذي هو أساس تقريرنا عن رحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صيف العام الحالي.

    ولتعد عزيزي القارئ بالذاكرة إلى الخلف قليلًا؛ حيث قال جوارديولا إنه سيرحل عن مانشستر سيتي، إذا تأكد من إدانة النادي في قضية الـ115 تهمة المتعلقة بانتهاكات "اللعب المالي النظيف" وغيرها.

    هذا كان قبل خبر الصحفي الرياضي ديفيد أورنستين بالطبع؛ والذي أعلن فيه مساء اليوم الجمعة إدانه السيتزنس في 114 تهمة من أصل الـ115، دون الكشف عن العقوبات - حتى الآن -.

    وهُنا.. قد نكون أمام مشهد مهم للغاية، بخصوص رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي في صيف 2026؛ وهو:

    * أولًا: وصول معلومات إلى مانشستر سيتي في وقتٍ سابق؛ بأنه سيتم إدانته في انتهاكات "اللعب المالي النظيف".

    * ثانيًا: شعور جوارديولا بأن مانشستر سيتي خدعه؛ بإخفاء بعض الحقائق عنه في هذه القضية.

    * ثالثًا: القناعة بضرورة الخروج من الباب الكبير؛ قبل إصدار الحكم بشكلٍ رسمي على مانشستر سيتي.

    والمشكلة أن الحكم الصادر على مانشستر سيتي؛ قد يصل إلى "سحب بعض الألقاب" التي تم تحقيقها في عهد جوارديولا بالذات، أو "خصم نقاط" وإبعاده عن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة القادمة.

    ولو استمر جوارديولا وقتها؛ كان ماضيه مع مانشستر سيتي سيتلطخ، ومستقبله في السنوات القادمة سيتأثر.

    وحتى مع رحيله؛ بالتأكيد ماضي جوارديولا سيتأثر إذا تم سحب بعض الألقاب من النادي الإنجليزي، إلا أنه سيكون بعيدًا عن الأضواء وقتها.

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  • New York City FC v Red Bull New YorkGetty Images Sport

    بيب جوارديولا.. الاستمتاع بحياته بعيدًا عن الضغوطات

    الخلاصة من ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أن كل شيء وارد بخصوص "السبب الحقيقي" لرحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن نادي مانشستر سيتي، في صيف 2026.

    السبب كما ذكرنا قد يكون عائلي ونفسي أو ذهني ورياضي؛ بالإضافة إلى أنه قد يكون قضائي متعلق بانتهاكات "اللعب المالي النظيف".

    وليس كل ما يُقال في العلن وعبر وسائل الإعلام المختلفة، هو الحقيقي بالضرورة؛ فعالم الساحرة المستديرة عودنا دائمًا أن هُناك كواليس خفية، لا يعلم عنها سوى الأشخاص الذين يتواجدون في "المطبخ" نفسه.

    ولذلك.. فإن السبب الحقيقي لرحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي، لا يعلمه إلا المدرب الإسباني نفسه وإدارة مانشستر سيتي؛ التي تجد نفسها أمام أزمة خطيرة للغاية الآن، قد تؤثر على الماضي والمستقبل.

    أما جوارديولا فهو يبتعد عن الأضواء حاليًا؛ حيث يركز على مجموعة من الأمور الأخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: قضاء وقت أكبر مع أبنائه وعائلته.

    * ثانيًا: المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والخيرية.

    * ثالثًا: الاستمتاع بحياته الخاصة مهما كانت.

    كل هذه الأمور قد تعيد شحن طاقة جوارديولا؛ ليكون جاهزًا للعودة بقوة إلى عالم التدريب، إذا قرر ذلك في أي وقتٍ كان.

  • Manchester-City-VS-Fluminense-Final-FIFA-Club-World-Cup-Saudi-ArAFP

    سيتي جروب.. مانشستر سيتي يهدد مشروع أندية عديدة

    وأخيرًا وقبل أن نختم تقريرنا؛ يجب الحديث عن تأثُر الأندية التابعة لمجموعة "سيتي جروب"، من قضية انتهاكات "اللعب المالي النظيف".

    بالطبع.. مانشستر سيتي هو أهم نادٍ في "سيتي جروب"؛ إلا أن هذه المجموعة تمتلك أندية أخرى بشكلٍ كامل أو جزئي، أهمها على الإطلاق هي:

    * 1/ جيرونا الإسباني.

    * 2/ باليرمو الإيطالي.

    * 3/ تروا الفرنسي.

    * 4/ نيويورك سيتي الأمريكي.

    * 5/ ملبورن سيتي الأسترالي.

    * 6/ يوكوهاما مارينوس الياباني.

    * 7/ باهيا البرازيلي.

    وكل هذه الأندية وغيرها من تلك المملوكة لـ"سيتي جروب"؛ قد تتأثر اقتصاديًا من العقوبات التي ستصدر ضد نادي مانشستر سيتي، في قضية الـ115 تهمة المتعلقة بانتهاكات "اللعب المالي النظيف".

    أيضًا.. من الممكن أن تضع الاتحادات القارية، وخاصة الأوروبي "يويفا"، بعض القيود على هذه الأندية، سواء في سوق الانتقالات أو المشاركات القارية؛ بسبب نفس القضية سالفة الذكر، المرتبطة بنادي مانشستر سيتي.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ حتى رؤية ماذا سيحدث في الأيام القادمة، لنستطيع الحكم بشكلٍ نهائي.

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