في 22 مايو 2026؛ أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا الرحيل عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

قرار جوارديولا هز العالم وقتها؛ حيث حسم المدير الفني الإسباني موقفه، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع مانشستر سيتي آنذاك.

المهم.. السيتزنس بدأ عملية "الإحلال والتجديد"، بعد انتهاء حقبة استمرت لـ10 سنوات مع جوارديولا؛ وذلك بتعاقد النادي مع المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، وعدد من اللاعبين.

إلا أن مخطط إعادة بناء مانشستر سيتي، بعد المدير الفني الإسباني المخضرم؛ يبدو أنها تعرضت لضربة قوية للغاية، في الساعات القليلة الماضية.

السبب في ذلك؛ هو خبر الصحفي الرياضي ديفيد أورنستين الذي أعلن فيه إدانة مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل الـ115، المُتعلقة بانتهاكات "اللعب المالي النظيف" وغيرها.

خبر أورنستين أعاد فتح ملف رحيل جوارديولا عن مانشستر، بالإضافة إلى مدى تضرر أندية "سيتي جروب"؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..