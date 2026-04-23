"محادثات إيجابية" .. مانشستر سيتي يتحرك نحو إنزو ماريسكا تمهيدًا لرحيل بيب جوارديولا

بعد أن قاد ليستر إلى لقب دوري الدرجة الثانية في عام 2024 في أول تجربة له كمدرب رئيسي، حل ماريسكا محل ماوريسيو بوتشيتينو في تشيلسي، حيث حقق موسمًا أولًا حافلًا بالبطولات.

خلال عامه الأول، ضمن تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا وحقق لقبين هما دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، على الرغم من أن موسمه الثاني انتهى بشكل مفاجئ برحيله المفاجئ في يناير.

وعلى الرغم من رحيله، لا يزال ماريسكا يحظى بتقدير كبير من قبل اللاعبين؛ فقد أشاد كل من إنزو فرنانديز ومارك كوكوريلا مؤخرًا بأساليب مدربهم السابق.

تقول صحيفة "ذا جارديان" إن أي محاولة من جانب مانشستر سيتي للتعاقد مع ماريسكا قد تكون معقدة بسبب التزاماته التعاقدية مع تشيلسي، حيث غادر النادي قبل انتهاء عقده بثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى خيار النادي لتمديد العقد لمدة عام إضافي.



