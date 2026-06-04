اتخذت المنافسة على رئاسة نادي ريال مدريد، منعطفًا مثيرًا، بعد أن ادعى المرشح إنريكي ريكيلمي بأن إرلينج هالاند قد وافق بالفعل على الانتقال إلى البرنابيو. وفي معركة انتخابية حاسمة ضد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة، ركز رجل الأعمال البالغ من العمر 37 عامًا، حملته الانتخابية بالكامل على جلب نجم مانشستر سيتي إلى العاصمة الإسبانية.
أكثر من مجرد النفي .. مانشستر سيتي يدرس الردّ بقوة على ادعاء ريكيلمي بانتقال هالاند إلى ريال مدريد!
وعد هالاند ورودري
في ظهور مثير على البرنامج التلفزيوني الشهير "إل هورميجويرو"، أطلق ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، تحديًا للرئيس الحالي بيريز، حيث تعهد بجلب أكبر نجوم مانشستر سيتي إلى البرنابيو. وأكد البالغ من العمر 37 عامًا، أن كلاً من هالاند ورودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، يشكلان عنصرين أساسيين في خططه للنادي، بل وذهب إلى حد تقديم ضمان مالي لأعضاء النادي.
واقتناعًا منه بأن النرويجي قد وضع نصب عينيه بالفعل ملعب البرنابيو، صرح ريكيلمي قائلاً: "إذا خالفت وعودي بشأن أي من هذين اللاعبين، فقد وقعت على ضمان بأنني سأدفع 100 في المائة من تكاليف العضوية للموسم المقبل. يتمتع هالاند بشرط جزائي، وهو يرغب في الانضمام إلى مدريد". كما أكد ريكيلمي على سعيه وراء لاعب الوسط الإسباني رودري، مضيفًا: "إنه لاعب رائع، ويشغل مركزًا يحتاج ريال مدريد إلى تعزيزه. لقد تحدثنا إلى وكيل أعماله، وعلينا احترام ناديه، لكن إذا أصبحت رئيسًا، فسيلعب لريال مدريد. سأبذل كل ما في وسعي من أجل ذلك".
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أكبر من النفي .. مانشستر سيتي يدرس التحرك قانونًا
ورغم نبرة الثقة التي يتحدث بها معسكر ريكيلمي، إلا أن ممثلي هالاند سارعوا بالرد وإبعاد النرويجي عن الصراع الانتخابي، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد ضخم مع مانشستر سيتي حتى عام 2034، في الوقت الذي يعد فيه أحد أكثر اللاعبين المرغوبين في عالم كرة القدم.
وفي بيان مشترك، نفى والد المهاجم، ألفي هالاند، ووكيلته، رافايلا بيمنتا، وجود أي اتفاق مع ريكيلمي، برسالة "كل هذا مسلٍّ للغاية، ولكنه غير صحيح، نتمنى كل التوفيق لكلا المرشحين في انتخابات مدريد".
وبخلاف ذلك، فإن هناك اتجاهًا داخل مانشستر سيتي نحو اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ادعاءات ريكيلمي، وجاء في بيان "الأنباء التي جاءت من إسبانيا بشأن مستقبل إرلينج هالاند غير صحيحة؛ لا توجد أي فرصة لحدوث ذلك، ولا يوجد أي بند تعاقدي يسمح بذلك، نحن ندرس اتخاذ إجراءات قانونية بسبب استخدام صورة لاعبنا في هذا السياق".
بيريز يرد بادعاء بشأن مورينيو
لا يستخف بيريز بهذا التحدي، حيث رد صاحب الـ79 عامًا، بتأكيد أن جوزيه مورينيو وافق على العودة إلى مقعد المدرب. وأصدرت حملة بيريز مقطع فيديو يظهر المدرب البرتغالي مبتسمًا وهو يرتدي قميص ريال مدريد، على الرغم من أن مورينيو أبلغ بنفيكا، حسبما ورد، أن اللقطات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتجنب إثارة جدل فوري في لشبونة.
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تصويت تاريخي في ريال مدريد
وتمثل هذه الانتخابات المرة الأولى منذ عام 2006 التي يتاح فيها للأعضاء خيار حقيقي؛ حيث ترشح بيريز دون منافس في الدورات الخمس الماضية. وقد تجاوزت الحملة الانتخابية مجرد مسألة التعاقدات مع اللاعبين لتشمل بنية النادي ذاتها. ففي حين ركز ريكيلمي على الصفقات الضخمة وتعيين أساطير مثل راؤول في منصب المدير الرياضي، اقترح بيريز خطة تسمح للأعضاء بنقل حصصهم المالية في النادي إلى ورثتهم.
ويصر بيريز على أن خطته تهدف إلى تأمين مستقبل النادي: "معي، سيظل ريال مدريد ملكاً لأعضائه دائمًا. أريد أن يكون الأعضاء هم أصحاب الثروة المالية [للنادي]. في الوقت الحالي، نحن مجرد أصحاب ثروة عاطفية".
ومع ثقل موسمين خاليين من الألقاب على كاهل المشجعين، ستحدد انتخابات الأحد ما إذا كان النادي سيستمر مع مهندس "الجالاكتيكوس" المعروف أم سيتبنى جيل ريكيلمي الجديد.