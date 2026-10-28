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Enzo Maresca - إنزو ماريسكا - Kooora OnlyKooora.com
أحمد فرهود

مانشستر سيتي ينجو دون هالاند: "أندية المتعة" تكشف عيوب إنزو ماريسكا.. وجيرونيمو رولي يعود من الرحيل بخفي حُنين ليصبح بطلًا أمام برايتون!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي
إرلينج هالاند
إينزو ماريسكا
جيرونيمو رولي
مانشستر سيتي ضد برايتون
برايتون
كأس رابطة المحترفين

عبور شاق لكتيبة مانشستر سيتي في كأس الرابطة..

«لم نمت.. ولا زلنا ننافس على كافة الألقاب»؛ هكذا أعلنها العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي ضد نادي برايتون، مساء يوم الأربعاء.

نعم.. مانشستر سيتي عانى ضد برايتون؛ وذلك قبل أن يفوز بـ"ركلات الجزاء" عقب التعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

وتقدم فريق برايتون الأول لكرة القدم، "مرتين" في هذه المباراة المثيرة؛ قبل أن يعود مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا.

ثنائية برايتون جاءت بواسطة المالي مالك يالكويي والإنجليزي جورجينيو روتر، في الدقيقتين 30 و47؛ بينما أحرز للسيتزنس كل من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والبرازيلي فيتور ريس، في الدقيقتين 40 و72.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون..

  • Enzo Maresca Manchester Citygetty

    إنزو ماريسكا.. عفوًا؛ أنت تعاني أمام الأندية التي تلعب كرة

    رغم أن نادي مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بالاشتراك مع حامل اللقب آرسنال، ورغم أنه لا يزال حيًا في كافة بطولات الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ إلا أن هناك ملاحظة واضحة للغاية، وهي:

    * أولًا: المعاناة أمام الأندية التي تلعب كرة، وتمارس الضغط العالي.

    * ثانيًا: خسارة المباريات الكبيرة في الموسم الرياضي الحالي.

    نعم.. "سيتي ماريسكا" خسر أمام نادي آرسنال في بطولة الدرع الخيرية "السوبر"؛ وهو الأمر الذي تكرر أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

    كما عانى السيتزنس كثيرًا أمام نادي برايتون، الذي يقدم كرة قدم ممتعة؛ قبل أن يفوز بـ"ركلات الجزاء" في النهاية، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

    وكل ذلك يؤكد أن هناك قصورًا في عمل ماريسكا، وعدم قدرته على التعامل مع الأندية التي تجيد بناء اللعب والهجوم والضغط العالي؛ بالإضافة إلى بعض النواقص في فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم نفسه، خاصة في الوسط والدفاع.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    كأس الرابطة.. "الصدفة" أنقذت مانشستر سيتي ضد برايتون

    كما ذكرنا.. نادي مانشستر سيتي عانى كثيرًا؛ قبل أن يفوز على فريق برايتون بـ"ركلات الجزاء"، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

    معاناة سيتي أمام برايتون؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط، وهي:

    * أولًا: عدم القدرة على التعامل مع التحولات الهجومية لبرايتون.

    * ثانيًا: صعوبات في التعامل مع ضغط برايتون العالي في بعض الأحيان.

    حتى من الناحية الهجومية؛ وجد السيتزنس بعض الصعوبات في غياب نجمه النرويجي إرلينج هالاند، رغم تسجيل هدفين.

    وبالفعل.. هدف التعادل (2-2) الذي أنقذ مانشستر سيتي، وقاد المباراة إلى "ركلات الجزاء"؛ جاء بعد انحراف مسار الكرة بشكل غير مقصود.

    "كيف؟".. مانشستر سيتي حصل على "ركلة حرة" بالقرب من منطقة الجزاء الخاصة ببرايتون، سددها الفرنسي ريان شرقي؛ ولكن الكرة اصطدمت بزميله البرازيلي فيتور ريس، لتغيّر اتجاهها وتسكن الشباك.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    بذكريات الماضي.. جيرونيمو رولي بطل ليلة مانشستر سيتي!

    الآن.. لنتحدث عن بطل نادي مانشستر سيتي في "ركلات الجزاء" ضد فريق برايتون؛ وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    بطل سيتي؛ كان النجم الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

    هذا الحارس تصدّى لركلتي ترجيح؛ ليعوّض إهدار زميله الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لإحدى الركلات، ويقود السيتزنس للفوز (4-3) والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

    والمثير في الأمر أن هناك نقطتين، يجب التركيز عليهما في ليلة رولي الرائعة؛ وهما:

    * أولًا: رولي عاد إلى مانشستر سيتي، بعد الرحيل عنه منذ 9 سنوات دون خوض أي لقاء رسمي مع الفريق الأول؛ ليصبح بطل مباراة برايتون، بلا منازع.

    * ثانيًا: إعادة ذكريات نهائي الدوري الأوروبي 2021؛ حيث كان رولي بطل "ركلات الجزاء"، عندما تصدّى لركلة ترجيح أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسجّل ركلة أخرى بنفسه، ليقود نادي فياريال الإسباني إلى أول لقب قاري في تاريخه.

    لذا؛ فإن ليلة الأربعاء التي شهدت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، كانت مثالية للغاية لرولي، من حيث ذكريات الماضي والواقع الحالي.

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  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    موسم مانشستر سيتي بين "الصعوبات والمكاسب"!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هي أن هناك مشكلة حقيقية في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم بداية الموسم الجيدة بصفة عامة في 2026-2027.

    هذه المشكلة هي عدم قدرة المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، وحتى نجوم سيتي أنفسهم، على التعامل مع المباريات الكبيرة، والأندية التي تجيد الضغط ولعب الكرة.

    لكن أيضًا؛ فإن هناك مكاسب واضحة نشاهدها في مانشستر سيتي، وهي:

    * أولًا: الفوز دون مشاركة نجم الفريق الأول؛ وهو المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

    * ثانيًا: امتلاك خيار قوي في مركز حراسة المرمى، قادر على منافسة الإيطالي جيانلويجي دوناروما؛ الذي تراجع مستواه مؤخرًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه المباريات القادمة لنادي مانشستر سيتي، في الموسم الرياضي الحالي.

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مان سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

31 أكتوبر 2026

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