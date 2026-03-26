مالين: "انضممت إلى روما بناءً على نصيحة كويمان. كرة القدم الإيطالية تناسبني"

"إنه أمر مميز حقاً، فأنا من قرية صغيرة. لطالما امتلكت قمصان المنتخب الهولندي، لكن هذه فرصة فريدة بالنسبة لي. لن أنسى أبداً أول مباراة لي (6 سبتمبر 2019، ألمانيا - هولندا 2-4، حيث دخلت بديلاً لمارتن دي رون وسجلت هدفاً فور دخولي، ملاحظة المحرر). لكنني أريد المزيد. لقد تحدثت للتو مع رود فان نيستلروي حول الجوانب التي لا يزال عليّ تحسينها. أنا دائمًا حاضر، سواء كبديل أو كلاعب أساسي. أريد دائمًا أن أكون مهمًا. حتى لو لم ألعب، أستطيع مع ذلك أن أبذل قصارى جهدي".