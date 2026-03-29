مالو غوستو يدافع عن «المدير الفني» ليام روزينيور وسط أزمة تشيلسي
غوستو يؤيد روزينيور في مسألة المشاركة في التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي
أعرب المدافع الفرنسي عن دعمه القوي لروزينيور علنًا، معترفًا بأنه لا يفهم سبب التدقيق الشديد الذي يواجهه المدرب البالغ من العمر 41 عامًا منذ تعيينه في ستامفورد بريدج. تولى روزينيور مقاليد الأمور في يناير عقب الإقالة المفاجئة لإنزو ماريسكا، لكن وصوله قوبل في البداية بالتشكيك والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي الفرق المنافسة.
الظهير يتعهد بالقتال من أجل مدربه المتحمس
وقال غوستو لشبكة ESPN: "أعتقد أنه [روزينور] مدرب من الطراز الرفيع، وقد لاحظت أن الكثيرين انتقدوه. أعتقد أنه شخص رائع قبل كل شيء، ومدير فني ممتاز أيضًا، وكما قلت، فهو شاب. إنه يمثل الكثير من الآمال للمستقبل، ولكن إذا أصبح مدربًا لتشيلسي، فذلك لأنه يمتلك الموهبة اللازمة لهذا المنصب. بالنسبة لنا كفريق، علينا أن نؤمن به، ونؤمن بطريقة لعبنا، ونلتزم بخطتنا ونرى كيف ستسير الأمور.
"إنه شخص طيب، وصادق للغاية، وبسيط للغاية، ويمكنك أن ترى أنه شغوف حقًا. "يريد أن يشاركنا شغفه بكرة القدم، وأشعر أنني أريد أن ألعب تحت قيادته، وأريد أن أظهر أفضل ما لدي عندما يضعني على أرض الملعب."
صعوبات بعد صدمة ماريسكا
أثبتت المرحلة الانتقالية التي أعقبت عهد ماريسكا أنها صعبة على عملاق لندن. فقد تم إعفاء المدرب الإيطالي من مهامه بشكل مفاجئ، على الرغم من فوزه بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمرات في موسمه الأول. وكشف غوستو أن غرفة الملابس أصيبت بالذهول جراء هذا القرار، مشيرًا إلى أن التراجع اللاحق في المستوى هو نتيجة مباشرة لهذه التقلبات الكبيرة التي حدثت في منتصف الموسم.
وأوضح غوستو: "كان الأمر معقدًا بعض الشيء بالنسبة لنا في منتصف الموسم عندما تم إقالة إنزو ماريسكا". "لذا، فإن وصول مدرب جديد الآن كان تغييرًا كبيرًا للفريق، على ما أعتقد، وكان الجميع متفاجئين بصراحة. من الصعب بعض الشيء [تغيير النظام]، عندما تبدأ في فهم نظام ما ثم تضطر فورًا إلى التغيير إلى نظام آخر، ربما يكون الأمر [أصعب] قليلاً بالنسبة لنا لأن خبرتنا أقل قليلاً".
الفريق يظل صامدًا رغم سلسلة الهزائم
على الرغم من النتائج السيئة، بما في ذلك الخروج من دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية ثقيلة 8-2 على يد باريس سان جيرمان، يُقال إن إدارة تشيلسي تتبنى نهجًا يتسم بالصبر. وعلى عكس الإدارات السابقة في ستامفورد بريدج، تضع القيادة الحالية الاستقرار على المدى الطويل في مقدمة أولوياتها، بدلاً من إجراء تغييرات متسرعة خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق الشاب. على الرغم من سلسلة النتائج السيئة التي شهدت تعرض الفريق لأربع هزائم متتالية وتلقي 12 هدفاً خلال تلك الفترة، من المتوقع أن يُمنح روزينيور الوقت الكافي لتطبيق فلسفته. تشير مصادر داخلية إلى أن المدرب سيُقيَّم على مدى سنوات وليس أشهر، حيث ينظر مجلس الإدارة إلى الموسم الحالي على أنه مرحلة انتقالية تفاقمت بسبب رحيل ماريسكا.