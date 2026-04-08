Goal.com
مباشر
Karim Benzema Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

كبرياء مالكوم يثور على "حسرة" جمهور الهلال أمام الخلود .. وكريم بنزيما وسالم الدوسري يرفعان الشعار المصري "كل اللي اتقال إشاعات"

فقرات ومقالات
الهلال ضد الخلود
الهلال
الخلود
دوري روشن السعودي
كريم بنزيما
سالم الدوسري
ثيو هيرنانديز
مالكوم

أبرز ملامح انتصار الهلال العريض أمام الخلود 6-0..

لأن الهلال إذا تعادل في مباراة أو اثنتين، يعود وينتقم بخماسيات وسداسيات بعدها، دفع الخلود اليوم الأربعاء، فاتورة إسقاط التعاون للزعيم في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الزعيم كان قد تعادل أمام سكري القصيم (2-2)، في الرابع من أبريل الجاري .. فكان رد الهلال، اليوم الثامن من أبريل، بهزيمة الخلود بسداسية نظيفة، في المباراة المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن.

السداسية سجلها متعب الحربي، كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية"، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو، في الدقائق 7، 8، 31، 5+45، 55 و76 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 68 منفردًا بوصافة جدول الترتيب التي كان يتقاسمها مع الأهلي إلا أن الراقي تعثر اليوم أمام الفيحاء متعادلًا (2-2)، فيما يتأخر الأزرق عن النصر "المتصدر" بنقطتين، وإن كان العالمي قد خاض مباراة أقل.

أما الخلود فتجمد رصيده عند 26 نقطة محتلًا المركز الـ14 في جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز تفاصيل مواجهة الهلال والخلود، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • "كل اللي اتقال إشاعات .. بنزيما وسالم إخوات"

    لنبدأ بالمزاعم التي أثارت الكثير من الجدل منذ يناير الماضي..

    "كل اللي اتقال إشاعات .. بنزيما وسالم إخوات"؛ تلك المقولة المأخوذة من اللهجة المصرية العامية، تُردد في بلد الأهرامات بطريقة "كوميدية"، للتأكيد على العلاقة الطيبة بين طرفين، بعد فترة من الشائعات .. والليلة تنطبق تمامًا على ثنائي الهلال سالم الدوسري والفرنسي كريم بنزيما.

    طوال الفترة الماضية، نسمع عن اتهامات لبنزيما بالتمرد وادعاء الإصابة في بعض المباريات، غضبًا من رفض إدارة النادي منحه شارة القيادة بدلًا من سالم الدوسري في ظل تمسك الأخير بها.

    والليلة أكثر من لقطة جمعت الثنائي تنفي وجود أي توتر بالأساس في علاقتهما؛ بدايةً من ترك الدوسري لضربة جزاء لبنزيما ليسددها في الدقيقة 31، لاحتفالهما معًا بالهدف، وصولًا للثنائيات التي خلقوها أمام منطقة جزاء الخلود، وغيرها من اللقطات.

    ما أثبت أكثر أن وجود كريم بنزيما في الهلال أكبر من ملف "شارة" وكذّب أن الأزمة في رفض سالم، هو ما حدث في الدقيقة 71، وقت استبدال الجناح السعودي، حيث أخذ الشارة من بعده الحارس المغربي ياسين بونو احترامًا للأقدمية.


    ناهيك عن كل ذلك، أداء كريم بنزيما وحده في لقاء الليلة أمام الخلود لا يخرج نهائيًا من لاعب يمر بأزمة داخل غرف خلع الملابس مع أحد زملائه (سالم) أو مع إدارة النادي، والأمر لا يتعلق فقط بكونه أحرز "ثلاثية"، بل في صولاته وجولاته في وسط ملعب الخصم، فتارةً تجده يغطي المساحات على الطرف مع دخول سالم للعمق، وأخرى تراه في الخلف لبناء اللعب، وأحيانًا حتى في وسط ملعب الهلال لقطع الكرة والمساهمة الدفاعية.

    الآن .. لعل بعض إعلاميي النصر يغلقون الباب نهائيًا أمام الحديث عن "شارة الهلال" وصراع الدوسري وبنزيما عليها!

  • نجما الهلال يتحولان لعبء

    لنواصل الحديث عن سالم الدوسري في لقاء الخلود، وبعيدًا عن علاقته بكريم بنزيما، فقد تسابق التورنيدو مع الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز على لقب "الأسوأ"..

    هذا الثنائي الذي أصبح لغزًا في الزعيم في المباريات الأخيرة .. من قبل كنا نقول إن سالم الدوسري "يضايق" تحركات الظهير الفرنسي الذي يحب الانطلاقات الهجومية على خط الملعب، حتى أصبح التورنيدو يدخل للعمق كثيرًا تاركًا الجبهة اليسرى لتيو، لكن الأخير بدنيًا وفنيًا تراجع بصورة ملحوظة، ولولا عدم قوة الخصم الليلة "الخلود"، لدفع الهلال ثمن الثنائية السيئة على الجانب الأيسر له.

    هذا رغم أن تيو هيرنانديز كان قائد الفوز في الدور الأول أمام الخلود (3-1)، إذ أحرز هدفين حينها.

    تحدثنا من قبل في هذا التقريرعن أسباب تراجع سالم الدوسري الملحوظ مؤخرًا مع الهلال، لكن ماذا عن تيو هيرنانديز؟، لم نجد له أي مبرر سوى غياب المنافسة في مركزه مع اضطرار الهلال للعب بمتعب الحربي كظهير أيمن في ظل الإصابات في هذا المركز.

    لكن "الصفعة" التي سيفوق عليها تيو هيرنانديز إن لم يكن الهلال قادرًا عليها، فسيجدها من المنتخب الفرنسي الذي يفصله شهرين تقريبًا عن خوض غمار كأس العالم 2026.

  • مالكوم .. أنباء الرحيل أتت بثمارها

    ومن ثغرة سالم الدوسري وتيو هيرنانديز على اليسار إلى "المنتعش" الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا على اليمين..

    قبل ساعات من مواجهة الخلود، جمهور الهلال كان يضرب كفًا على كف أمام تلك الأنباء التي خرجت لتؤكد استمرار مالكوم مع النادي حتى نهاية عقده في 2027، رغم مطالب رحيله بداعي تراجع مستواه منذ أواخر الموسم الماضي.

    لا نعلم، لكن يبدو أن حسرة الجماهير على تلك الأنباء وصلت لمسامع الجناح البرازيلي، فقرر الرد في الملعب، ليقدم أمام الخلود واحدة من أفضل مبارياته مع الزعيم منذ الانضمام له في صيف 2023.

    45 دقيقة أكثر من رائعة قدمها مالكوم أمام الخلود، معوضًا بها "خذلان" سالم الدوسري وتيو هيرنانديز على اليسار، صانعًا لهدف، ومتحصلًا على ضربة جزاء، جاء بفضلها الهدف الثالث في المباراة، بخلاف تفوقه في الثنائيات على لاعبي الخصم، وخلقه لفرصة أخرى.


    لكن المفارقة الغريبة كانت في قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي باستبداله بين شوطي المباراة، ربما محاولة لحماية اللاعب من هجمات الجماهير، إن تراجع بدنيًا في الشوط الثاني!

  • انتصار عريض .. لكن صدقوا الأمير عبدالرحمن بن مساعد

    أخيرًا، إن تحدثنا عن الأداء الجماعي، فقد قدم الهلال مباراة كما يقول الكتاب، خاصةً من الناحية الهجومية وبناء اللعب بالاشتراك بين الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الفرنسي كريم بنزيما، محمد كنو، روبن نيفيش ومالكوم.

    لكن الخلود الذي كان "حاضرًا غائبًا" الليلة أمام الهلال، هو نفسه من أطاح قبل أسابيع قليلة بالاتحاد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في مفاجأة من العيار الثقيل.

    رغم أن الاتحاد قبلها بشهرين تقريبًا كان مهيمنًا على مباراة الجولة الـ14 من دوري روشن أمام الخلود، منتصرًا برباعية نظيفة، لكن كأس الملك لا يعترف بتاريخ ولا فارق إمكانات.

    وهنا يكمن الدرس الحقيقي للهلال، الذي على نجومه ألا يغتروا بسداسية الليلة، ويتذكروا ما قاله رئيس النادي السابق عبدالرحمن بن مساعد مؤخرًا: "نهائي الكأس بين الزعيم والخلود 50/50"، فلا أفضلية لأحد على الآخر.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الخلود crest
الخلود
الخلود