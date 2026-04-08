كبرياء مالكوم يثور على "حسرة" جمهور الهلال أمام الخلود .. وكريم بنزيما وسالم الدوسري يرفعان الشعار المصري "كل اللي اتقال إشاعات"

لأن الهلال إذا تعادل في مباراة أو اثنتين، يعود وينتقم بخماسيات وسداسيات بعدها، دفع الخلود اليوم الأربعاء، فاتورة إسقاط التعاون للزعيم في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الزعيم كان قد تعادل أمام سكري القصيم (2-2)، في الرابع من أبريل الجاري .. فكان رد الهلال، اليوم الثامن من أبريل، بهزيمة الخلود بسداسية نظيفة، في المباراة المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن.

السداسية سجلها متعب الحربي، كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية"، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو، في الدقائق 7، 8، 31، 5+45، 55 و76 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 68 منفردًا بوصافة جدول الترتيب التي كان يتقاسمها مع الأهلي إلا أن الراقي تعثر اليوم أمام الفيحاء متعادلًا (2-2)، فيما يتأخر الأزرق عن النصر "المتصدر" بنقطتين، وإن كان العالمي قد خاض مباراة أقل.

أما الخلود فتجمد رصيده عند 26 نقطة محتلًا المركز الـ14 في جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز تفاصيل مواجهة الهلال والخلود، دعونا نستطرد في السطور التالية..