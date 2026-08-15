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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "هل أنت مجنون؟" .. مالكوم ينفعل على مراسل عند سؤاله عن مغادرة الهلال

مالكوم
الهلال
انتقالات
الهلال ضد الفيصلي
الفيصلي
دوري روشن السعودي
الدرعية

رد غير متوقع من الجناح البرازيلي

تعليق غير متوقع من الجناح البرازيلي مالكوم، حول الأنباء المتداولة مؤخرًا بخصوص اقترابه من الرحيل عن الهلال والانتقال لصفوف الدرعية الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي.

الهلال افتتح مشاركاته في الموسم الجديد لبطولة الدوري، أمس، الجمعة، ونجح في الفوز على الفيصلي بنتيجة 4/2، وهي المباراة التي شارك فيها مالكوم ونجح في هز الشباك لصالح الزعيم بالدقيقة 26.

  • Malcom Hilal RiyadhGetty

    ما هي القصة؟

    أكدت صحيفة "الجزيرة" أن نادي الدرعية بات قريبًا للغاية من إتمام الفوز بصفقة مالكوم البالغ من العمر 29 عَامًا، مُشيرة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن الصفقة تتجه للحسم الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

    وكان مالكوم قد انضم لصفوف الهلال في صيف 2023 قادمًا من زينيت الروسي بعقد يمتد حتى صيف 2027.

    ولم تتوقف طموحات الدرعية عند هذا الحد، بل دخل النادي في محادثات جدية لمزاحمة طرابزون سبور التركي للتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز.

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  • ماذا قال مالكوم؟

    مراسل برنامج نادينا حاول الوصول إلى مالكوم عقب خروجه من أرضية الملعب في مباراة الفيصلي، ليرد عليه البرازيلي:"ماذا تريد؟".

    وقال له بعدها:"هل هذه آخر مباراة لك مع الهلال؟"، ليصدمه مالكوم بعدما رد على سؤاله بعصبية:"هل أنت مجنون؟ متبقي على عقدي سنة مع الهلال".



  • سر غياب تيو أمام الفيصلي وهل يرحل مالكوم؟

    وفي سياق متصل، كشف إنزاجي عن سبب غياب الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز، في ظل الأحاديث المتداولة حول رغبته في مغادرة قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

    وأوضح مدرب الهلال، أن هيرنانديز وصل المجموعة متأخرًا، ولم ينل تدريبات كافية، إلا أنه سيعود قريبًا مع الفريق.

    وكان تيو هيرنانديز قد شارك مع منتخب فرنسا، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث وصل "الديوك" إلى مباراة الميدالية البرونزية، قبل أن يكتفوا بالمركز الرابع، بعد خسارة دراماتيكية أمام إنجلترا، بأربعة أهداف مقابل ستة.

    من ناحية أخرى، أشاد إنزاجي بالمستوى الذي قدمه مالكوم أوليفيرا، في اللقاء، والذي سجل الهدف الثاني، وكان الوحيد الذي سجل للهلال من لعبة مفتوحة، أمام الفيصلي، في حين تم تسجيل ثلاثية من علامة الجزاء.

    وقال إنزاجي إن مالكوم قدم أداءً متميزًا وعليه أن يواصل مستواه، فيما رفض التحدث بشأن فترة الانتقالات، لأن هذا من شأن الإدارة الرياضية.

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  • Reijnders MalcomGetty

    مسيرة مالكوم مع الهلال

    النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الزعيم الهلالي.. سجل مالكوم 47 هدفًا وصنع 41 آخرين؛ وذلك خلال 139 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وتوّج مالكوم بـ5 ألقاب رسمية مع الهلال، منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ وهي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) والسوبر السعودي (مرتين)".