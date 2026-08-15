فيديو | "هل أنت مجنون؟" .. مالكوم ينفعل على مراسل عند سؤاله عن مغادرة الهلال

وفي سياق متصل، كشف إنزاجي عن سبب غياب الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز، في ظل الأحاديث المتداولة حول رغبته في مغادرة قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأوضح مدرب الهلال، أن هيرنانديز وصل المجموعة متأخرًا، ولم ينل تدريبات كافية، إلا أنه سيعود قريبًا مع الفريق.

وكان تيو هيرنانديز قد شارك مع منتخب فرنسا، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث وصل "الديوك" إلى مباراة الميدالية البرونزية، قبل أن يكتفوا بالمركز الرابع، بعد خسارة دراماتيكية أمام إنجلترا، بأربعة أهداف مقابل ستة.

من ناحية أخرى، أشاد إنزاجي بالمستوى الذي قدمه مالكوم أوليفيرا، في اللقاء، والذي سجل الهدف الثاني، وكان الوحيد الذي سجل للهلال من لعبة مفتوحة، أمام الفيصلي، في حين تم تسجيل ثلاثية من علامة الجزاء.

وقال إنزاجي إن مالكوم قدم أداءً متميزًا وعليه أن يواصل مستواه، فيما رفض التحدث بشأن فترة الانتقالات، لأن هذا من شأن الإدارة الرياضية.