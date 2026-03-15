مالديني يعود إلى ميلان: لماذا لم تنجح تجربته مع الروسونيري

كان فيليبو غالي، زميل أبي باولو منذ زمن طويل، يتحدث بصفته مدربًا سابقًا لفرق الشباب في «الروسونيري» عن تلميذه دانييل مالديني قائلاً: «يمكن لدانييل أن يلعب في العديد من المراكز، من لاعب خط الوسط المتقدم، إلى المهاجم الثاني، وصولاً إلى مركز لاعب الوسط الهجومي. يمكنه التسجيل بطرق متعددة والتعامل مع مواقف لعب مختلفة. لقد سار مساره بشكل متسق كجميع المواهب. كان سلوكه دائمًا لا تشوبه شائبة، أما من حيث ثبات الأداء، فقد كان يأخذ بعض الاستراحات، لكن هذا جزء من مسار النمو. إنه لاعب يرى كرة القدم كما لا يراها سوى القليلون. ما يلفت انتباهي فيه هو قدرته على إيجاد اللعبة التي تفاجئك".

بعد أن تحدث عن ظهوره الأول في الدوري الإيطالي في 2 فبراير 2020 في مباراة ميلان وفيرونا التي انتهت بالتعادل 1-1، يجمع دانيال مالديني المزيد من الذكريات المميزة. في 24 سبتمبر 2020، ظهر لأول مرة في المسابقات الأوروبية، حيث حل محل لورينزو كولومبو خلال مباراة الدور التمهيدي لدوري أوروبا التي فاز فيها الفريق 3-2 على بودو/غليمت. [في 1 أكتوبر التالي، لعب لأول مرة كأساسي بين المحترفين، في مباراة دوري أوروبا التي فاز فيها الفريق بركلات الترجيح على ريو أف (11-10). تزامنت مشاركته السادسة مع الفريق الأول، التي جرت في 6 يناير 2021 في الدوري خلال مباراة ميلان ويوفنتوس، مع المباراة الألف التي خاضها أفراد عائلة مالديني في الدوري الإيطالي بقميص الروسونيري (347 لسيزار، 647 لباولو و6 لدانيال).

في 25 سبتمبر 2021، مع وجود بيولي على مقاعد البدلاء ووالده باولو في المدرجات بصفته مسؤولاً في النادي، سجل أول أهدافه كلاعب محترف بضربة رأس ضد سبيزيا في ملعب بيكو.