مالديني يعود إلى ميلان: لماذا لم تنجح تجربته مع الروسونيري
مسار خاص
كان فيليبو غالي، زميل أبي باولو منذ زمن طويل، يتحدث بصفته مدربًا سابقًا لفرق الشباب في «الروسونيري» عن تلميذه دانييل مالديني قائلاً: «يمكن لدانييل أن يلعب في العديد من المراكز، من لاعب خط الوسط المتقدم، إلى المهاجم الثاني، وصولاً إلى مركز لاعب الوسط الهجومي. يمكنه التسجيل بطرق متعددة والتعامل مع مواقف لعب مختلفة. لقد سار مساره بشكل متسق كجميع المواهب. كان سلوكه دائمًا لا تشوبه شائبة، أما من حيث ثبات الأداء، فقد كان يأخذ بعض الاستراحات، لكن هذا جزء من مسار النمو. إنه لاعب يرى كرة القدم كما لا يراها سوى القليلون. ما يلفت انتباهي فيه هو قدرته على إيجاد اللعبة التي تفاجئك".
بعد أن تحدث عن ظهوره الأول في الدوري الإيطالي في 2 فبراير 2020 في مباراة ميلان وفيرونا التي انتهت بالتعادل 1-1، يجمع دانيال مالديني المزيد من الذكريات المميزة. في 24 سبتمبر 2020، ظهر لأول مرة في المسابقات الأوروبية، حيث حل محل لورينزو كولومبو خلال مباراة الدور التمهيدي لدوري أوروبا التي فاز فيها الفريق 3-2 على بودو/غليمت. [في 1 أكتوبر التالي، لعب لأول مرة كأساسي بين المحترفين، في مباراة دوري أوروبا التي فاز فيها الفريق بركلات الترجيح على ريو أف (11-10). تزامنت مشاركته السادسة مع الفريق الأول، التي جرت في 6 يناير 2021 في الدوري خلال مباراة ميلان ويوفنتوس، مع المباراة الألف التي خاضها أفراد عائلة مالديني في الدوري الإيطالي بقميص الروسونيري (347 لسيزار، 647 لباولو و6 لدانيال).
في 25 سبتمبر 2021، مع وجود بيولي على مقاعد البدلاء ووالده باولو في المدرجات بصفته مسؤولاً في النادي، سجل أول أهدافه كلاعب محترف بضربة رأس ضد سبيزيا في ملعب بيكو.
مونزا وداعًا
كان قرار غالياني، الذي كان على دراية بموهبة دانييل منذ أن كان طفلاً صغيراً، بجلب مالديني جونيور إلى مونزا في يناير 2024 بمثابة نقطة تحول في مسيرة اللاعب المولود عام 2001. تبلور رحيله عن ميلان في الصيف التالي بعد أن ترك انطباعًا جيدًا مع الفريق البريانزي، حيث وقع عقدًا لمدة عامين، مع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة استيفاء شروط معينة. في موسم 2024-2025 مع مونزا، الذي كان في منطقة الهبوط، لعب 6 أشهر فقط، وسجل 3 أهداف، لكنه أظهر مهارات مهمة، كالموهبة الحقيقية، مما أكسبه دعوة مهمة وقفزة نوعية. في 1 فبراير 2025، تم شراؤه بشكل نهائي من قبل أتالانتا مقابل 14 مليون يورو، ذهب 50% منها إلى خزينة ميلان، وبعد عام واحد جاء الانتقال الجديد إلى العاصمة مع لاتسيو.
ما الذي لم ينجح في ميلان
دائمًا ما يكتنف الرومانسية الحديث عن مالديني وميلان، عن تاريخ لن يُمحى أبدًا ويتسم بالاحترام والانتصارات والعاطفة والوحدة. وقد تمكن دانييل من مواصلة هذا الإرث بفضل موهبته وسلوكه المثالي الذي يتسم بالكرامة والتواضع الشديدين، وهي صفات تميز عائلته أيضًا. سجل أهدافًا في الدوري الإيطالي ولعب في البطولات الأوروبية، مما أسعد والده في المدرجات. من الصعب الجزم بما لم ينجح، فالنقاد والمشجعون منقسمون بين من يرى أنه لم يكن على المستوى المطلوب ليكون نجمًا في ميلان، ومن يعتقد أنه دفع ثمن طرد والده باولو من النادي على يد جيري كاردينالي.