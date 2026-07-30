مالديني هرب إلى إبيزا .. "أسطورة" شجاعة أم هارب لا يتحمل المسؤوليات؟

16 يومًا عاصفة كانت عنوانًا لرحلة ثنائية مالديني وليوناردو في الاتحاد الإيطالي انتهت برحيل أسطورتي ميلان ورفض مقترحاتهما للمدير الفني الجديد للأتزوري، ووصول "المخضرم" كلاوديو رانييري في مكانهما.
سبب الرحيل؟ أندريا بيرلو، اختار مالديني وليوناردو بيرلو لقيادة إيطاليا من مبدأ الثورة الشاملة، الابتعاد عن الوجوه القديمة والتقليدية والمقامرة على اسم شاب بعيد عن الساحة، مغامرة لم تعجب الكثيرون، ومنهم حتى مناصري مالديني بسبب قلة خبرة بيرلو وسجله التدريبي الفاشل والذي لا يجعله المرشح الأنسب لإعادة إيطاليا لمكانتها.
رُفض ترشيح بيرلو بسبب روابطه الروسية "رسميًا"، وقيل إن ليوناردو ومالديني رشحا تياجو موتا كبديل, وبالطبع قبل بيرلو وموتا كانت المحاولة الشجاعة التي تحسب لهما مع بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، ولكن رئيس الاتحاد مالاجو رفض موتا، ليقرر الثنائي الرحيل رسميًا ويأتي رانييري ويعود معه مانشيني معتذرًا!
هنا اختلفت الآراء بخصوص رحيل مالديني عكس ما حدث في ميلان، البعض يعتبر الأمر شجاعة ورفض لاستمرار "النظام القديم" في فرض سطوته واتخاذ القرارات، والبعض الآخر اعتبر الأمر "هروبًا" جديدًا بدلًا من محاولة الصمود وإحداث التغيير، ليس فقط على صعيد المدير الفني الذي كان يعد تعيينه واحد من عدة مهام لمالديني مع إيطاليا وليس مهمته الوحيدة.