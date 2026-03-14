ماكس داومان يدخل التاريخ! نجم أرسنال الصاعد يصبح أصغر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل انطلاقة قوية حسمت المباراة أمام إيفرتون في عرض رائع للمدفعجية

مع اندفاع لاعبي إيفرتون جميعًا، بما في ذلك الحارس جوردان بيكفورد، إلى الأمام لاستغلال ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، تم إبعاد الكرة إلى داومان. وانطلق الشاب في انطلاقة فردية مذهلة لمسافة 75 ياردة، متفوقًا في السرعة على خط الدفاع قبل أن يسدد الكرة في المرمى الخالي، مما أدى إلى اندلاع موجة من الهتافات بين لاعبي أرسنال ومدربيه ومشجعيه. وبعمر 16 عاماً و73 يوماً فقط، أصبح داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوج يوماً رائعاً للنادي اللندني.